Санкции против ограничиваю возможности использования программ Microsoft

Из-за санкций более 200 российских фирм могут остаться без программ Microsoft. Официальные дистрибьюторы софтерного гиганта уже ограничили продажу программных продуктов в России.

Два официальных российских дистрибьютора корпорации Microsoft Corp серьезно ограничили продажу ее программных продуктов для более 200 фирм в России, исполняя очередной санкционный пакет США. Об этом сообщает «Reuters» в своем эксклюзивном материале со ссылкой на распространенные дистрибуторами сообщения.

Как выяснилось, введенные 28 ноября 2017 года санкции не только ужесточили для компаний РФ ограничения на привлечение финансирования, но и фактически запретили поставлять товары и услуги российским клиентам.

Санкционный режим прямо не ограничивает поставки программного обеспечения российским компаниям. Однако дело в том, что последняя версия штрафных мер сократила срок предоставления долга до 14 с 30 дней для банков и до 60 с 90 дней для компаний энергетики. В целом эти меры касаются лишь взаимодействия западных банков и российских организаций под санкциями и доступа к заемному капиталу. Но в России поставщикам нередко приходится ждать недели или даже месяцы между отправкой счета и получением оплаты, поэтому Минфин США получает право расценивать задержку с оплатой в этот период как долговое финансирование в нарушение санкций. Так, во всяком случае, описали ситуацию ряд юристов, консультирующих западные компании.

С учетом указанных рисков, один из российских дистрибуторов Microsoft – компания Merlion – потребовала от включенных в санкционный список покупателей лицензий Microsoft оплаты в сжатые сроки и в некоторых случаях – авансы.

В уведомлении Merlion от 29 ноября 2017 года, опубликованном на сайте компании для его партнеров, говорится, что заказы россиян на программные продукты Microsoft для финансового сектора будут выполнены при подтверждении 100-процентной оплаты. Для оборонного сектора дистрибутор требует гарантию партнера, что российский клиент оплатит заказ в течение 30 дней с даты отгрузки лицензии, для энергетического сегмента РФ – гарантию платежа в течение 60 дней.

«В случае, если мы не получим от вас подтверждающие платежные документы по заказам оборонного и энергетического секторов, то заказ может быть расценен вендором как несоответствующий процессу обработки и отклонен без объяснения причин», – говорится в сообщении.

Второй дистрибутор Microsoft – компания RRC – уведомила клиентов, что «вводятся серьезные ограничения на размещение и оплату» заказов для заказчиков из попавших под санкции секторов российской экономики, в связи с чем таким лицам рекомендовано «заранее обратиться к менеджеру RRC за предоставлением дальнейшей инструкции».

Представитель Microsoft в письменном комментарии «Reuters» сообщил, что «Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами».

Представитель Минфина США, контролирующего применение санкций, в письменном ответе «Reuters» сослался на опубликованные рекомендации ведомства, согласно которым американские компании могут проводить операции с фирмами из секторального санкционного списка, если срок оплаты товаров и услуг не превышает указанных в директивах сроков предоставления финансирования.

«В случае, если физическое или юридическое лицо США считает, что не может получить платеж в полном объеме к концу соответствующего периода, оно должно связаться с OFAC для получения лицензии или другого разрешения», – говорится в инструкции.

Штраф за несоблюдение санкций составляет до $1 миллиона или 20 лет в тюрьме, или оба наказания.

Как напоминает «Reuters», существует два списка фирм, попавших под санкции: черный список «лиц особых категорий и запрещенных лиц», с которыми американским компаниям и гражданам запрещено совершать практически любые сделки, а также другой список, куда входят организации, в отношении которых секторальные санкции. Второй лист охватывает 278 в основном российских предприятий и банков, а также их дочерних компаний в банковском, энергетическом и оборонном секторах. Из них 224 попадают под финансовые ограничения, в том числе компания «Роснефть», нефтяная дочка «Газпромнефть», нефтетранспортная госмонополия «Транснефть», крупнейший в РФ частный газодобытчик «Новатэк», а также крупные госбанки, включая Сбербанк.

«Reuters»