По информации главы МИД Украины Климкина на Донбассе действует российская оккупационная администрация. Россия намерена сохранять такое положение вещей и впредь.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия пытается создать на Донбассе свою колонию и в будущем планирует провести федерализации региона. Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, передает «Украинская Правда».

По его словам, сейчас на Донбассе действует российская оккупационная администрация.

Он добавил, что ранее встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым относительно освобождения украинских заложников и политзаключенных, который рассказал о своем видении «будущего» оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Буквально вчера министр иностранных дел России господин Лавров очень четко сказал, что они хотят сохранить на самом деле там оккупационную администрацию. Просто сохранить, как часть своей российской колонии. Ну, колонии должны быть у всех империй, а Россия это также империя…», – сказал Климкин.

«Конечно планируют установить какие-то особые правила именно для этой оккупационной администрации. Чтобы эта оккупационная администрация оставалась на будущее и потом, и это было очень четко сказано, продвигаться к федерализации и фрагментации Украины», – добавил он.

Климкин отметил, что такой сценарий никогда не пройдет.

«Наши международные друзья прекрасно понимают смысл этих дискуссий», – сказал руководитель украинского МИД.

Он добавил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями Франции, Германии и США, с которыми обсудит дальнейшие шаги по противодействию российской агрессии и пропаганде.

Как сообщало «Гуляй Поле», 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание «государство-оккупант».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

«Гуляй Поле» напоминает, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) – Георгий Тука выразил надежду на следующий обмен пленными в феврале.

«Гуляй Поле» напоминает другой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Юрий Грымчак заявляет, что разрывать дипотношения с Россией нельзя ради политзаключенных находящихся в российских тюрьмах. Никакой реальной выгоды от такого разрыва замминистра не видит. При этом Грымчак добавил, что Украина может разорвать дипотошения с Россией в любой момент когда это станет необходимо.

«Украинская Правда»