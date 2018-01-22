Долетались «птичкопады»

ВСУ закрыли небо Донбасса для российских беспилотников. Украинским военным наконец удалось переломить ситуацию на направлении противодействия российской беспилотной авиации на Донбассе.

Использование российскими военными летом 2014 г., а позднее и гибридными формированиями в ходе боев на Донбассе беспилотников как для разведки, так и для корректировки артиллерийского огня в значительной степени предопределило их успешные действия против нашей группировки. Об этом на страницах «Деловой Столицы» пишет военный эксперт Михаил Жирохов.

В ходе боевых действий россияне применяли весь спектр своей беспилотной авиации – это прежде всего такие современные образцы, как «Орлан-10», «Груша», «Застава», «Стрекоза», «Форпост». Эти аппараты способны передавать сигнал на расстояние до 120 км и применяются в составе разведывательных комплексов – несколько летательных аппаратов, средства запуска и перевозки.

С лета 2014 г. началось и негласное соревнование наших систем ПВО и РЭБ против расчетов беспилотников. Причем происходило это с переменным успехом, так как до войны отработанных методик противодействия новой угрозе у наших военных просто не было.

На сегодняшний день сбито около четырех десятков вражеских аппаратов. Так, 27 июля 2015 г. украинские пограничники сбили примерно в 25 км от линии соприкосновения беспилотник «Застава» (лицензионный израильский Bird Eye 400), который собирал информацию о позициях украинской армии, залетев на 1,5 км вглубь территории Луганской области.

А 21 мая 2015 г. бойцами полка «Днепр-1» в рамках совместной операции с ЦСО (Центр специальных операций) возле поселка Водяное Донецкой области был посажен российский беспилотник «Форпост» (он же израильский Searcher, заводской номер 923) в районе Авдеевки. Данный аппарат производится в РФ на ОАО «Уральский завод гражданской авиации» по лицензии. Известно, что по меньшей мере шесть БПЛА «Форпост» и наземная станция управления по состоянию на январь 2014 г. поступили на вооружение отряда беспилотных летательных аппаратов, который был сформирован на Камчатке на авиабазе в Елизово.

И вот последние события на фронте позволяют говорить о том, что за четыре года методом проб и ошибок нам удалось выработать и отработать системы борьбы с российскими беспилотниками. Так, с 23 декабря 2017 г., когда началось очередное новогодне-рождественское перемирие на Донбассе, украинские подразделения армейской противовоздушной обороны сбили как минимум три беспилотных аппарата «Орлан-10».

Два БПЛА были сбиты 28 декабря 2017 г. и 10 января 2018 г. под Горловкой: один совершал полет по маршруту Зайцево – Кодыма – Семигорье, второй – по маршруту Горловка – Артемово – Курдюмовка – Очеретино.

И вот недавний случай – прямо над Часов Яром (фактически пригород Бахмута) 10 января был сбит третий «россиянин». По открытым данным, во всех случаях применялся модернизированный в Украине зенитно-ракетный комплекс ближнего действия «Оса-АКМ».

Отметим, что «Орлан-10» считается одним из самых современных российских аппаратов, который оснащен тепловизором, фото– и видеоаппаратурой и до сегодня он был достаточно редкой «птицей» в прицелах наших зенитчиков.

Феноменальная точность реакции на полеты вражеской беспилотной авиации объясняется целым рядом причин. Прежде всего, изменился характер командования группировки, наши действия с начала ноября 2017 г. стали более «агрессивными», наши части получили приказ более активно отвечать на провокации противника. Очевидно, что и расчеты ЗРК перестали «жалеть» ракеты для уничтожения воздушного противника.

И самый главный момент – за последние полгода произошло резкое насыщение переднего края как средствами радиоэлектронной войны, так и средствами раннего воздушного обнаружения. Наконец-то в Запорожье с огромными усилиями, но удалось развернуть серийное производство станции радиотехнической разведки «Кольчуга», и новенькие машины уже засветились в ближайшем тылу группировки.

Дальше – благодаря усилиям Генштаба в частях первой линии появились новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет, прежде всего, о системах противодействия работе технических средств наземной и воздушной разведки «Буковель-АD» и «Нота».

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»