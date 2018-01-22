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Взгляд

Долетались «птичкопады»

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»
22 января 2018

ВСУ закрыли небо Донбасса для российских беспилотников. Украинским военным наконец удалось переломить ситуацию на направлении противодействия российской беспилотной авиации на Донбассе.

Использование российскими военными летом 2014 г., а позднее и гибридными формированиями в ходе боев на Донбассе беспилотников как для разведки, так и для корректировки артиллерийского огня в значительной степени предопределило их успешные действия против нашей группировки. Об этом на страницах «Деловой Столицы» пишет военный эксперт Михаил Жирохов.

В ходе боевых действий россияне применяли весь спектр своей беспилотной авиации – это прежде всего такие современные образцы, как «Орлан-10», «Груша», «Застава», «Стрекоза», «Форпост». Эти аппараты способны передавать сигнал на расстояние до 120 км и применяются в составе разведывательных комплексов – несколько летательных аппаратов, средства запуска и перевозки.

С лета 2014 г. началось и негласное соревнование наших систем ПВО и РЭБ против расчетов беспилотников. Причем происходило это с переменным успехом, так как до войны отработанных методик противодействия новой угрозе у наших военных просто не было.

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На сегодняшний день сбито около четырех десятков вражеских аппаратов. Так, 27 июля 2015 г. украинские пограничники сбили примерно в 25 км от линии соприкосновения беспилотник «Застава» (лицензионный израильский Bird Eye 400), который собирал информацию о позициях украинской армии, залетев на 1,5 км вглубь территории Луганской области.

А 21 мая 2015 г. бойцами полка «Днепр-1» в рамках совместной операции с ЦСО (Центр специальных операций) возле поселка Водяное Донецкой области был посажен российский беспилотник «Форпост» (он же израильский Searcher, заводской номер 923) в районе Авдеевки. Данный аппарат производится в РФ на ОАО «Уральский завод гражданской авиации» по лицензии. Известно, что по меньшей мере шесть БПЛА «Форпост» и наземная станция управления по состоянию на январь 2014 г. поступили на вооружение отряда беспилотных летательных аппаратов, который был сформирован на Камчатке на авиабазе в Елизово.

И вот последние события на фронте позволяют говорить о том, что за четыре года методом проб и ошибок нам удалось выработать и отработать системы борьбы с российскими беспилотниками. Так, с 23 декабря 2017 г., когда началось очередное новогодне-рождественское перемирие на Донбассе, украинские подразделения армейской противовоздушной обороны сбили как минимум три беспилотных аппарата «Орлан-10».

Два БПЛА были сбиты 28 декабря 2017 г. и 10 января 2018 г. под Горловкой: один совершал полет по маршруту Зайцево – Кодыма – Семигорье, второй – по маршруту Горловка – Артемово – Курдюмовка – Очеретино.

И вот недавний случай – прямо над Часов Яром (фактически пригород Бахмута) 10 января был сбит третий «россиянин». По открытым данным, во всех случаях применялся модернизированный в Украине зенитно-ракетный комплекс ближнего действия «Оса-АКМ».

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Отметим, что «Орлан-10» считается одним из самых современных российских аппаратов, который оснащен тепловизором, фото– и видеоаппаратурой и до сегодня он был достаточно редкой «птицей» в прицелах наших зенитчиков.

Феноменальная точность реакции на полеты вражеской беспилотной авиации объясняется целым рядом причин. Прежде всего, изменился характер командования группировки, наши действия с начала ноября 2017 г. стали более «агрессивными», наши части получили приказ более активно отвечать на провокации противника. Очевидно, что и расчеты ЗРК перестали «жалеть» ракеты для уничтожения воздушного противника.

И самый главный момент – за последние полгода произошло резкое насыщение переднего края как средствами радиоэлектронной войны, так и средствами раннего воздушного обнаружения. Наконец-то в Запорожье с огромными усилиями, но удалось развернуть серийное производство станции радиотехнической разведки «Кольчуга», и новенькие машины уже засветились в ближайшем тылу группировки.

Дальше – благодаря усилиям Генштаба в частях первой линии появились новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет, прежде всего, о системах противодействия работе технических средств наземной и воздушной разведки «Буковель-АD» и «Нота».

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»

Tags: АТО, война, ОРДЛО, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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