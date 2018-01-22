К атаке на отель «Intercontinental» в Кабуле косвенно причастна Россия

Свидетельством причастности России к случившейся в Кабуле трагедии являются тесные контакты российского руководства с лидерами «Талибан». Известно что Россия снабжает «Талибан» оружием и боеприпасами.

Организация «Талибан» взяла на себя ответственность за совершенный 21 теракт – нападение на отель «Intercontinental». Власти Афганистана называет главную цель терактов – продемонстрировать недееспособность прозападного правительства и президента в стране.

В результате нападения погибли 14 иностранных граждан, по информации министерства внутренних дел Афганистана девять погибших – граждане Украины, поживавшие в отеле, передает «Радио Свобода».

«Четырнадцать иностранцев погибли, включая один киргизским гражданином, одним греческим гражданином и девьтьма гражданами Украины. Лица других еще неизвестны. Мы скоро идентифицируем их », – сказал в интервью афганской службе «Радио Свобода» – «Радио Свободный Афганистан» – заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рагим.

В тоже время посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил информацию о семи погибших граждан Украины в результате теракта в столице Афганистана Кабуле. По его словам в Афганистане работает много украинских авиаспециалистов, все погибшие работали в афганской авиакомпании «Kam Air».

«В Афганистане работает много украинских авиатехников, все погибшие работали в афганской авиакомпании «Kam Air» и проживали в отеле Intercontinental», – сказал посол 22 января в эфире телеканала «112 Украина».

По информации афганских силовиков, в совершенной атаке виновна независимая террористическая группировка «Хаккани», базирующаяся в Пакистане. В тоже время известно, что именно талибы снабжают группировку «Хаккани» оружием и боеприпасами, сообщает обозреватель «Depo.Мир» Андрей Коваленко.

«Исламисты из «Талибов» взяли ответственность за теракт на себя. Впрочем, по информации афганских силовиков, виновата в атаке независимая террористическая группировка «Хаккани», базирующаяся в Пакистане. Оружие она получила от талибов», – пишет в своей статье Коваленко.

Цель российской поддержки «Талибов» – заставить прозападный Кабул вести переговоры с террористами. Издание «The Washington Post» ранее публиковал утечку из декабрьских переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с индийскими дипломатами.

Лавров сообщал своим индийским коллегам, что Москва поддерживает сотрудничество с «Талибаном». При этом сама Москва признает «Талибан» – террористической организацией. Это информацию подтверждают разведслужбы Афганистана и США, которые пристально следят за контактами между Москвой и талибами, передает агенство «Reuters».

Такая двойственная позиция России достаточно прозрачна – мирное урегулирование ситуации в Афганистане невозможно без участия и переговоров с «Талибаном». С учетом российских потерь влияния в государствах Центральной Азии такая позиция по Афганистану с его прозападным правительство – попытка реванша в регионе и возврата утерянного геополитического влияния.

Как ранее писало «Гуляй Поле» , Путин намерен надавить на афганскую тему, используя давние и близкие отношения с «Талибаном» – террористической организацией, формально запрещенной в России так же, как и ИГИЛ. Но точно так же, как и в случае с ИГИЛ, Россия, формально запрещая «Талибан» поддерживает с ним тесные отношения и потихоньку снабжает оружием, превращая в проблему, решением которой можно торговать с Западом, в частности – с США.

«Гуляй Поле»