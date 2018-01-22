Министр иностранных дел Украины задает вопрос о существование в Киеве символов прошлого

Климкин задался ироничным вопросом об отсутствии «пионеров, которые на металлолом разобрали» Арку дружбы народов.

Министр иностранных дел Павел Климкин напоминает, что судьба монумента Арка дружбы народов не решена. Об этом он написал 22 января в своем Twitter.

«Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День Соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде Арки дружбы народов», – написал Климкин.

Покладаючи квіти до пам’ятників Шевченкові та Грушевському у День Соборності, мені спало на думку, що у нас залишаються й інші символи на кшталт Арки дружби народів. Чи ми у символах заплуталися, чи, може, так через те, що не залишилося піонерів, які б на металобрухт розібрали? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 22, 2018

«Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали?», – задается вопросом министр.

К Евровидению, в 2017 году Арку дружбы народов украсили цветами радуги. Инсталляцию назвали «Arch of Diversity» (Арка разнообразия).

Ранее, в 2016 году в Министерстве культуры подчеркивали, что Арку дружбы народов в Киеве сносить не будут, но скульптурную композицию под ней планировали отправить в музей.

Тем временем в России давно уже и без сожаления сносят подобные символические памятники, в свое время об этом писал Олег Шро на страницах «Нового Региона». Так в городе Новозыбков, в июле 2015 года убрали монумент, прозваный местными острословами «Клюшки». На самом деле это не «Клюшки», а монумент «Дружба славянских народов». Ведь именно Брянская область Российской Федерации, в юго-западной свое части граничит одновременно с Беларусью и Украиной. А город Новозыбков считается столицей юго-запада Брянской области.

Заместитель главы города Новозыбков Александр Грудин прокомментировал необходимость сноса памятника – отсутствием проекта постройки, нарушением норм и технологий строительства и его аварийным состоянием. Жители города за 13 лет существования монумента привыкли к этой открытой ровной площадке, где можно было прогуляться с карапузом в коляске. Да и сам монумент часто становился местом проведения различных мероприятий.

В Новозыбкове тогда говорили, что владелец местной сети магазинов РайПО Василий Семеньков уже претендует на освободившееся пространство в центре города. В его планах возведения на месте бывшего монумента очередного торгово-развлекательного центра. Разговоры об этом на самом деле ведутся очень давно.

Появление этого монумента связано с именем городской легенды Иваном Нестеровым, который почти два десятка лет с 1991 по 2009 год рулил городским хозяйством в качестве мэра. На выборах осенью 2014 года – он был снят с предвыборной гонки. Причина конечно банальная – местная «Единая Россия» весьма серьезно опасалась конкуренции с ним и решила себя обезопасить. Вполне возможно снос этого монумента подспудно еще и укол в адрес бывшего главы города.

Любая связь сноса монумент «Дружба славянских народов» с украинскими события в мэрии тогда отрицалась. Основной упор был сделан на аварийное состояние монумента и необходимость проведения ремонтно-реставрационных работ, на которые в городском бюджете не было средств.

«Однако в свете всего происходящего, в том числе и в самом Новозыбкове – верится в это с трудом. Время для сноса монумента выбрано очень подходящее. А сам снос – более чем символичен. Конец «Дружбе славянских народов»…», – прокомментировал случившееся публицист Олег Шро, проживший в городе Новозыбков три года.

«Гуляй Поле»