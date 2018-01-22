Российские оккупационные власти в Крыму преследуют члена меджлиса Феодосии за комментарий в соцсети

Активиста Кадырова в оккупированной Феодосии судят за слова: «Крым — это Украина!».

В аннексированном Крыму 22 января продолжается судебный процесс по делу крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова, которого оккупационная российская власть обвинила в «сепаратизме». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что судебное заседание проходит в Феодосийском городском суде. Кадырова обвинили в «призывах к нарушению территориальной целостности России за комментарий в Facebook:» Крым — это Украина, всегда был и будет».

Также сообщается, что на прошлом заседании суда, которое состоялось 20 декабря 2017 года, адвокаты заявили о фальсификации следствия.

Ранее сообщалось, что в Крыму в доме члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова утром 5 октября 2016 года ФСБ России провела обыск.

Позже против него возбудили уголовное дело.

В апреле 2017 года российкая служба по финансовому мониторингу внесла Кадырова в перечень экстремистов и террористов. Его обвиняют в поддержке крымскотатарского батальона «Аскер».

Как известно, после аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвал прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождение всех украинских политзаключенных и заложников.

«Радио Свобода»