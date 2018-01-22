Порошенко полностью поддержал принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины подчеркнул, что принятый закон не противоречит Минским договоренностям. Насчет недовольства законом о реинтеграции Донбасса в Кремле, Прошенко заявил, что «агрессору не нравится, когда его называют агрессором».

Президент Петр Порошенко заявляет, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским договоренностям. Об этом он сказал во время торжеств приуроченных ко Дню Соборности Украины.

«Хочу подчеркнуть отдельно: ни дух, ни буква этого закона не противоречит Минским договоренностям», – сказал он.

По словам президента, этот закон фиксирует право Украины на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН и детализирует механизм его реализации.

Он одновременно подтверждает приоритетность мирного политико-дипломатического урегулирования.

По мнению Порошенко, показательна реакция Москвы на этот закон. Напомним, что в России крайне негативно отзываются о принятом Верховной Радой Украины законе о реинтеграции Донбасса.

«Агрессору не нравится, когда его называют агрессором», – подчеркнул президент.

«Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон… Хочу четко завить: я подпишу его, как только он поступит из Верховной Рады», – добавил глава государства.

По его словам, голосование за этот закон – «это пример, когда соображения межпартийной борьбы принесены в жертву общегосударственного дела».

Президент так же поблагодарил всех парламентариев «за поддержку президентской стратегии освобождения Донбасса и слаженную работу».

«Благодарен всем парламентариям за поддержку моей президентской стратегии освобождения Донбасса», – сказал президент.

«Гуляй Поле» напоминает, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) – Георгий Тука выразил надежду на следующий обмен пленными в феврале.

«Гуляй Поле» напоминает другой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Юрий Грымчак заявляет, что разрывать дипотношения с Россией нельзя ради политзаключенных находящихся в российских тюрьмах. Никакой реальной выгоды от такого разрыва замминистра не видит. При этом Грымчак добавил, что Украина может разорвать дипотошения с Россией в любой момент когда это станет необходимо.

В тоже время МИД Украины потребовал от России допустить врачей к Владимиру Балуху, который содержится в Симферопольском СИЗО. Состояние здоровье украинского политзаключенного оценивают, как тяжелое.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

«Гуляй Поле»