Духовности и любви к ближнему по-прежнему не хватает в российском обществе

Для российской власти Крещение стало удобным поводом показать, что страна возвращается к традициям, и ее представители в единении с народом тоже купаются, не побоявшись морозов и холодов. На этом скрепы и заканчиваются.

Владимир Путин, Ксения Собчак и посол США в России Джон Хантсман решили искупаться в проруби. Празднование Крещения в этом году заметно отличалось от других лет, в первую очередь, из-за большого количества высокопоставленных и широко известных персон. Кроме этого, впервые в прорубь отправляли в приказном порядке. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть пытается найти очередные духовные скрепы, не прикладывая для этого особых усилий.

Все – в прорубь. Купания-2018 можно назвать самыми политизированными в истории новой России. Все началось с мэра Ярославля, который обязал подчиненных в добровольно-принудительном порядке купаться в мороз в ледяной воде – попробуй ослушайся. Надо сказать, что Владимир Слепцов проявил политическое чутье, правильно уловив тенденцию, поэтому его смело можно назвать хорошим российским чиновником.

В этот раз в крещенских купаниях принял участие президент России. Владимир Путин подошел к проруби в тулупе и валенках – в истинно народном образе, – перекрестился и окунулся в студеную воду так же, как простой смертный.

Традицию решила поддержать и Ксения Собчак. Фото разошлось по СМИ и соцсетям: в Томске при -40 кандидат в президенты в черном купальнике окунается в реку впервые в жизни. Было много шуток на тему качества воды в реке Ушайке – мол, туда канализацию сливают, хотя в данном случае это не важно. Главное – светская львица не побоялась холодной воды.

Но самым экзотическим получилось купание посла Соединенных Штатов Америки Джона Хантсмана. Он тоже окунулся в прорубь, а с ним и ряд сотрудников посольства в России. Чиновники – они и в США чиновники, попробуй не составь компанию шефу. Такое точно впервые – посол решил соприкоснуться с российской традицией, чтобы понять страну, в которую приехал работать.

Надо сказать, что разрекламированные купания, собственно, к церковному празднику Крещения имеют весьма опосредованное отношение. Это больше напоминает советский день Нептуна, чем процесс очищения от грехов, чему и посвящены церковные праздники. Массовые купания – это, по сути, внешняя оболочка, элемент фольклора. Это не по-настоящему. Однако для власти Крещение стало удобным поводом показать, что страна возвращается к традициям, и ее представители в единении с народом тоже купаются, не побоявшись морозов и холодов. На этом скрепы и заканчиваются.

А вот, что касается духовности и любви к ближнему, то с этим сложнее. Ведь это точно нельзя постичь, купаясь в проруби, и этого по-прежнему не хватает в российском обществе. Тому служат свидетельством события минувшей недели – подростки двух школ в Перми и Улан-Удэ атаковали учеников и педагогов, после чего пытались покончить жизнь самоубийством. Но сплотить общество и найти истинную духовность намного сложнее, чем искупаться зимой в проруби. Так что вряд ли Джон Хантсман вот таким образом поймет Россию.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»