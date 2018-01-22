На ремонт и модернизацию передаваемой Из Крыма военной техники Украина затратит миллиарды бюджетных средств

Вооружение и техника оставшиеся в Крыму в основном российского или иностранного производства и требуется либо программа импоротозамещения, либо закупка узлов и деталей за рубежом, в том числе и в России.

Предложение российского президента Владимира Путина о возвращении военной техники из аннексированного Крыма может стоить Украине миллиарды гривен. Такое мнение выразил командующий Военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук, передают «Крым.Реалии».

«Восстановление, модернизация утилизация — она будет исчисляться в десятки миллиардов … 70 — 80% вооружения и техники, которые находятся на кораблях, или русского, или иностранного производства. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы к импортозамещению?» – говорит Гайдук.

Ранее Гайдук заявлял, что украинским властям не следует принимать предложение о возврате военной техники из Крыма, пока оно не будет подкреплено международными гарантиями.

Как сообщало «Гуляй Поле», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

В свою очередь, командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко сказал, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать военную технику из Крыма требует тщательного изучения, поскольку за ним может скрываться грязная кремлевская игра.

В России тем временем продемонстрировали ролик о состояние захваченных при оккупации Крыма украинских кораблей. На видео видно, что за годы аннексии украинская техника изрядно обветшала и находится в плачевном состоянии. На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

В тоже время заявление Путина вызвало бурную дискуссию среди политиков, военных и экспертов в Украине. Дмитрия Ярош, комментируя высказывание Путина, предложил разрушить «московскую империю». Существуют опасения, что при возврате технику могут заминировать, основной упор сделан на рассмотрении технического состояния украинских кораблей и военной техники которую использовали, как источник запасных частей для российской техники. В тоже время речь идет и о политических аспектах данного предвыборного заявления Путина.

«Крым.Реалии»