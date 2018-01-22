Экс-мэр Торецка Слепцов снова предстал перед украинским судом

Отказавшегося от возвращения в ОРДЛО во время обмена экс-мэра Торецка Владимира Слепцова продолжат судить в украинском суде. При этом, прокуратура подала ходатайство и будет настаивать на взятии Слепцова под стражу.

Бывшего мэра Торецка Владимира Слепцова, который во время обмена задержанными отказался возвращаться на территорию оккупированных районов Донецкой области, продолжают судить в Славянске по обвинению в сепаратизме. Об этом сообщает корреспондент «Украинской Правды», Евгений Руденко.

Отмечается, что 22 января в Славянском горрайонном суде должны были продолжиться слушания по делу 70-летнего Слепцова, однако из-за отсутствия адвокатов обвиняемого, суд перенесли на 29 января.

«Мы настаиваем на том, чтобы Слепцов и дальше находился под стражей. Отмена меры пресечения была связана с выполнением Минских соглашений. Но обвиняемый продолжает находиться на нашей территории, обмен с его участием не состоялся», – заявил прокурор отдела наблюдения Донецкой области Артур Колмаков.

«Он нарушил договоренности. Зачем он подписал письменное соглашение (об обмене и переезде на территорию ОРДО — ред), непонятно», – добавил он.

В комментарии «Украинской Правде» сам Слепцов заявил, что не признает свою вину.

По его словам, сессия горсовета 15 апреля 2014 года, на которой было принято решение о поддержке «референдума о судьбе «ДНР», проходила под давлением вооруженных людей, а сам он «лишь пытался не допустить беспорядков в городе».

Сообщается, что Слепцов находится с семьей в Торецке. На заседание суда он приехал из больницы, где проходит лечение.

Ранее сообщалось, что удерживаемый на украинской стороне экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого при обмене заложниками должны были передать в ОРДО, передумал возвращаться и спрятался в автобусе.

Как известно, в августе 2016 года Слепцову вручили уведомление о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации.

15 апреля 2014 года подозреваемый чиновник возглавлял заседание сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке.

14 декабря 2017 года Слепцову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, что нужно было для обмена.

«Украинская Правда»