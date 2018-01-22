Апелляционный суд Англии рассмотрит апелляцию по «долгу Януковича»

Суд будет рассматривать апелляцию в течение четырех-пяти дней.

Апелляционный суд Англии в понедельник, 22 января, начнет рассмотрение апелляции по «долгу Януковича». Об этом сообщает «Экономическая Правда» ссылаясь на информацию полученную в пресс-службе Министерства финансов.

По информации «Экономической Правды», интересы Украины будет представлять Алекс Гербе с международной юридической фирмы «Квинн Эммануэль Ургухарт энд Салливан Ю.Кей Эл.Эл.Пи», по поручению которого будут действовать королевские адвокаты Банким Сэнки, Саймон Эйтрилл и Бен Джеффри.

По результатам слушания Апелляционный суд с большой вероятностью возьмёт время — около шести месяцев – на вынесение решения.

Напомним, в декабря 2013 года доверенное лицо The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. обратилось с настоящим иском против Украины в интересах Российской Федерации.

Украина возражает против требований России гасить долг, ссылаясь в том числе на то, что Россия осуществляла на Украину незаконное давление. В марте 2017 английский суд первой инстанции позволил рассматривать дело в порядке упрощенного производства.

Также Суд пришел к выводу, что Украина имела законную дееспособность заключать договоры по облигациям, а политическая часть аргументов Украины по принуждению и давлению не может рассматриваться в судебном порядке, то есть не могут быть рассмотрены английским судом.

После этого Украина обратилась за получением и получила разрешение на апелляционное обжалование всех негативных выводов в решении суда первой инстанции.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине идет слушание дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича. На прошедшем на прошлой недели заседании суд заслушал записи телефонных разговоров советника Путина Сергея Глазьева, где обсуждаются вопросы о российской агрессии против Украины.

«Экономическая Правда»