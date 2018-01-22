123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Россиянин незаконно пересек границу Украины и обратился с просьбой предоставить ему статус беженца

Государственная пограничная служба Украины
22 января 2018

Нарушитель границы находится на лечении в стационаре с диагнозом обморожение конечностей.

Пограничники задержали в Харьковской области гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу и обратился с заявлением о предоставлении ему статуса беженца. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, ведь он имел признаки обморожения конечностей», — говорится в сообщении.

Мужчине вызвали скорую помощь, медики установили диагноз: «Обморожение конечностей рук и ног». В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.

По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.

Сейчас данное лицо находится на стационарном лечении под охраной.

Государственная пограничная служба Украины

Tags: беженцы, граница, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены