В руководстве РПЦ началась ожесточенная подковерная борьба

Курс фактически пожизненного президента РФ на создание жестко контролируемой вертикали власти в России находит свое логическое продолжение в организации деятельности Российской православной церкви. РПЦ становится важнейшей составляющей власти Путина и его окружения.

Причем, церковная власть РПЦ, несмотря даже на формально светское госустройство России, набирает все больший вес. И не столько в сфере религиозного «душепастырского окормления» (все более беднеющей основной массы населения страны и вызывающе богатеющего путинского окружения), как в сфере политического влияния.

РПЦ является формально церковной, но реально – государственной идеологической опорой власти Путина. Наиболее явная аналогия — идеологическая структура в составе ЦК КПСС времен СССР, которую возглавлял коммунистический идеологический начальник Суслов.

После краха коммунистической идеи в СССР, Россия оказалась в состоянии идеологического вакума. Главной «национальной идеей» стал клич «обогащайтесь». Однако реализация указанного пути была доступна очень немногим – бывшей партийной номенклатуре, «красным директорам», высшим силовикам и крупным мафиозным боссам. В итоге, смесь этих «счастливчиков» сформировала «новую российскую элиту», которая продолжает делать то, что умеет – обогащаться любыми путями. Осуществляется это, главным образом, за счет контроля бюджета РФ в своих интересах, а также массовой распродажи национального богатства – углеводородных ресурсов и других полезных ископаемых. Параллельно урезаются реальные доходы основной массы населения, выводятся деньги и капиталы в оффшорные зоны за рубеж. Новинка последнего времени – организация преступных неоколониальных войн по периметру РФ.

Такая социально-политическая несправедливость требовала срочно заполнить идеологический вакуум, ибо взрыв народного негодования был неминуем. Реальные демократические ценности и «демократия» в исполнении президента РФ Бориса Ельцина оказались (не без помощи «бывших» и действующих чекистов) скомпрометированы в глазах населения России. На руках лидеров РФ осталась только одна, не сыгранная еще идеологическая карта – «имперско-православная».

Современная роль РПЦ в заключается в построении в РФ фундаменталистизма, который базируется на ценностях «русского мира», мифах про «российского императора» (царя, генсека, президента). Все это подается в имперской по сути, а «православной» по форме упаковке. Таким образом, главной «идеологической скрепой» населения РФ должны стать не права личности и равные условия для развития в обществе каждого гражданина, а некие государственные «православные ценности» (превратно интерпретируемые в интересах немногочисленной псевдо-элиты).

Таким образом, можно утверждать, что номенклатурная роль и влияние РПЦ в условиях современного российского общества уже намного серьезнее аналогичного влияния канувших в лету «строителей коммунизма». Именно этим объясняется особое внимание Путина и его ближайшего окружения к деятельности РПЦ, щедрое государственное финансирование и субсидирование церковной деятельности, всемерное проникновение религиозной структуры во все сферы общественной жизни.

РПЦ активно проникает и уже существенно влияет на идеологическом уровне на деятельность политических, военных и даже академических научных структур РФ, не говоря уже о жизни простого россиянина (от его рождения до финала жизни).

Более того, казалось бы специфическая церковная деятельность РПЦ собственно в России, вдруг приобрела грандиозных размах за рубежом. И цели этой деятельности отнюдь не исключительно религиозные отношения. Представители РПЦ как полномочные представители путинского режима в ином, хорошо легендированном обличье, активно распространяют идеологию путинского «русского мира», влияют на политическую обстановку страны пребывания.

Об этом неоспоримо свидетельствует печальный опыт Украины, которая подверглась не только явной и скрытой гибридной военной агрессии со стороны путинского режима в РФ, но и мощной идеологической атаке «русского мира» в исполнении, в том числе, местного филиала РПЦ.

Идеология часто превращается в противоправные действия.

Главарь российских террористов на Донбассе Гиркин неоднократно бывал в Украине еще до оккупации Крыма под патронатом Российской православной церкви (РПЦ) и кремлевского миллиардера Малофеева. Прикрываясь православной деятельностью, члены российской Думы вместе с Гиркиным готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.

11 января этого года силовики Украины открыли уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

У некой местной военизированной организации «Союз православный Радомир», которая предоставляла так называемые «охранные услуги» Запорожской епархии Украинской православной церкви (в составе РПЦ) были изъяты незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, материалы антиукраинского содержания.

Кроме того, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году, наблюдается эффект усиления гибридного использования именно российской «церковной дипломатии» РПЦ, которая дополняет официальные усилия российских дипломатов МИД РФ. Правда, имидж официальной российской дипломатии существенно утратил авторитет во многих странах мира и международных организациях. Действия российских дипломатов сейчас априори воспринимаются как действия пропаганды путинского режима и вызывают законное недоверие.

И тут на «помощь» российским дипломатам пришли представители РПЦ и ее заграничные структуры. Известно, что практически по всему миру, даже в Антарктиде (!), раскидана сеть церковных организаций, отдельных приходов и представительств РПЦ. Более того, эта сеть непрерывно расширяется – о чем свидетельствует намерение РПЦ открыть приход на далеком, но таком комфортном курортном острове Бали в Индонезии.

Назначения священников на должности за границей, особенно в Западной Европе, считаются очень престижной церковной карьерой и контролируются высшим руководством РПЦ как чрезвычайно ценный ресурс влияния.

Здесь следует подчеркнуть, что и у путинской вертикали власти, и у огосударствленной (по сталинскому проекту) РПЦ, где церковная жизнь подвергается тотальному контролю государственным руководством вплоть до согласия на назначение руководства, целиком естественно наличие общих черт функционирования. Как говорится, выросли «из одной сталинской шинели».

То есть, главным символом и признаком реальной власти является не формальная должность и звание (в том числе церковное), а степень приближенности к авторитарному правителю, возможность непосредственного влияния на него.

Ярким примером таких современных российских реалий является противостояние влиятельных внутрицерковных группировок в РПЦ. В первую очередь следует отметить две наиболее мощные из них – группировка патриарха Кирилла (в миру – Гундяев) и группировки «личного священника» Путина епископа Тихона (в миру – Шевкунов). Приближенность епископа Тихона к правителю вызывает у патриарха Кирилла плохо скрываемое подозрение и возможно даже опасение.

Потому что в условиях современной России эта приближенность очень быстро может конвертироваться в реальную власть и даже высшую должность. Поэтому подковерная борьба церковных руководителей РПЦ и их сторонников развернулась нешуточная и бескомпромиссная.

Кадры, как говорится, решают все. Особенно если это кадры в зарубежных кафедрах и представительствах РПЦ. С их выходом на сильных мира сего в цивилизованных государствах, на мощные ресурсы и большие деньги. По этой логике становится понятной на первый взгляд чисто административная деятельность и решение синода РПЦ от 28 декабря прошлого года, когда в заграничные епархии РПЦ Западной и Центральной Европы были назначены приверженцы патриарха Кирилла. И аккуратно отозваны (либо перемещены) священники, приближенные к епископу Тихону.

Знаковым назначением стало занятие должности управляющего Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями РПЦ восходящей звезды из окружения патриарха Кирилла – епископа Звенигородского Антония (в миру – Севрюк). Он одновременно является руководителем Управления московской патриархии по зарубежным учреждениям (фактически влиятельный кадровик «зарубежных служений»), а также временно исполняющий обязанности управляющего парафиями РПЦ в Италии. И самый молодой член высшего церковного совета РПЦ.

Известно, что 33-летний епископ Антоний с юности представлял РПЦ на международных конференциях и семинарах за границей. Например, в Брюсселе (Бельгия) в 2006 году, в Потамитиссе (Кипр), ежегодно в течение 2004-2007 годов (переводчик и руководитель делегации), проходил стажировку на богословском факультете в университете Йоэнсуу, Финляндия.

В 2009 году Антоний был назначен на должность личного секретаря патриарха Кирилла и с тех пор пользуется особым его расположением. О чем свидетельствует также его функция доверенной особы патриарха Кирилла по связям с Ватиканом.

С новым назначением епископа Антония патриарх Кирилл существенно усилил свои позиции среди ключевых заграничных епархий РПЦ Западной и Центральной Европы, в том числе важных для президента Путина и российских олигархов Италии, Австрии и Венгрии.

Особо следует отметить, что стремительная карьера Антония на международном направлении невозможна без поддержки специальных служб РФ – в первую очередь Службы внешней разведки РФ, которые заинтересованы в контроле назначений в зарубежные епархии РПЦ и часто действуют именно с позиции Управления московской патриархии по зарубежным учреждениям.

А что может противопоставить другая могущественная группировка РПЦ? В первую очередь она сохраняет и незаметно расширяет свое могущество не назначениями, а прямым, душепасторским и задушевным контактом ее лидера, епископа Тихона с авторитарным президентом России Путиным. Чего явно не хватает патриарху Кириллу, несмотря на его многочисленные официальные встречи с лидером Кремля.

Епископ Тихон известен тем, что сопровождал президента Путина в августе 2000 года в частной поездке в Псково-Печерский монастырь, а в сентябре 2003 года – в США, поэтому не случайно имеет репутацию духовника Путина. С президентом его, по информации СМИ, познакомил генерал-лейтенант КГБ СССР Н.Леонов.

Непосредственно вхож епископ Тихон и в Кремль. Указом президента РФ от 15 марта 2010 года он утверждён членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Тихон чрезвычайно активен на поприще зарубежных контактов. Принял активное участие в процессе воссоединения РПЦ с Русской Зарубежной Церковью. В сентябре-октябре 2007 года епископ Тихон участвовал в поездке представительной делегации РПЦ за рубеж в рамках торжеств по поводу восстановления канонического единства РПЦ. В 2009 году – поездка в ключевую для РФ партнерскую страну – КНР, где Тихон формально участвовал в освящении восстановленного Успенского храма на территории посольства Российской Федерации в Пекине.

Ведет здоровый образ жизни и публично заботится о здоровье паствы. Именно архимандрит Тихон является сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, создал социальный антиалкогольный проект «Общее дело», активно борется с абортами. С 2001 года – председатель монастырского хозяйства, сельскохозяйственного кооператива «Воскресение» в деревне Слободка Михайловского района Рязанской области РФ, где выращиваются экологически чистые продукты для стола епископа и его высокопоставленных друзей.

Карьера епископа Тихона развивается поступательно. В свои 59 лет епископ уже является архиереем РПЦ, епископом Егорьевским, викарием Патриарха Московского и всея Руси, управляющим Западным викариатством Москвы, а также влиятельным секретарем комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам церковного права. С марта 2011 года – член Высшего церковного совета РПЦ. В феврале этого года епископ Тихон включён в состав престижного организационного комитета по реализации программы мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на РПЦ.

Как выходец из представителей культуры уделяет большое внимание идеологии РПЦ, в том числе в рамках продвижения так называемой концепции «русского мира». Откровенно поддерживает агрессивную политику Путина в отношении Украины. 11 августа 2015 года вошёл в состав экспертно-консультативного совета при самозваном «главе Республики Крым». Руководит издательством Сретенского монастыря и является главным редактором рупора РПЦ в интернете – сайта Православие.Ru.

Здесь следует отметить, что статусные назначения и перспективные поручения в РПЦ негласно сигнализируют про дальнейшее движение епископа Тихона по лестнице иерархии вверх. Возможно, не далек от истины главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который публично заявил о том, что епископ Тихон может быть назначен настоятелем Исаакиевского собора, который ускоренно передается в ведение РПЦ из музейного фонда государства, а затем – митрополитом Санкт-Петербургским и постоянным членом Священного синода. Что открывает ему дорогу к избранию Патриархом Московским и всея Руси. Понятно, что безжалостные византийские традиции «третьего Рима», принятые в руководстве РПЦ, заставили епископа Тихона яростно отрицать очевидное.

Таким образом, конкуренция в руководстве РПЦ объективно обостряется и будет напрямую связана с перспективой власти Путина. Более того, ситуация в высшем руководстве РПЦ полностью копирует противостояние между конкурирующими за внимание Путина лидерами светских хозяев жизни России, в народе именуемой «войнами башен Кремля».

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»