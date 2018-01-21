Помилованную президентом Украины женщину передали представителям ОРДЛО

На этот шаг руководство Украины пошло в рамках подготовки второго этапа обмена удерживаемых лиц.

Представителям ОРДЛО передали женщину, указ о помиловании которой для продолжения процесса освобождения заложников подписал президент Петр Порошенко. Об этом сообщила представитель президента Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Передача состоялась 21 января на КПВВ «Майорск».

«Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минськои группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. … Больше никаких деталей и фамилий», – отметила Геращенко.

«Также есть поручение от президента, что очередная волна освобождения наших бойцов должна пройти как можно быстрее. Прилагаем все усилия», – добавила она.

Як тільки — но поінформували офіс Президента і мене представники СБУ, на КПВВ " Майорськ" відбулася передача жінки, напе… Опубліковано Iryna Gerashchenko 21 січня 2018 р.

Она также отметила, что помилованная женщина «обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть маленький ребенок».

«Президент пошел на гуманитарный шаг помилования – для освобождения наших заложников», – подчеркнула Геращенко.

Как сообщало «Гуляй Поле», первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человека, а забрала 73 человека.

15 января Геращено сообщала, что в ближайшее время президент Украины планирует помиловать женщину – гражданку К, которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, для продовженння работы по освобождению украинских военных, содержащихся боевиками на оккупированных территориях.

20 января Геращенко сообщила, что президент Петр Порошенко помиловал указанную особу. Теперь состоялась ее передача в ОРДЛО.

«Гуляй Поле» напоминает, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) – Георгий Тука выразил надежду на следующий обмен пленными в феврале.

«Гуляй Поле» напоминает другой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Юрий Грымчак заявляет, что разрывать дипотношения с Россией нельзя ради политзаключенных находящихся в российских тюрьмах. Никакой реальной выгоды от такого разрыва замминистра не видит. При этом Грымчак добавил, что Украина может разорвать дипотошения с Россией в любой момент когда это станет необходимо.

В тоже время МИД Украины потребовал от России допустить врачей к Владимиру Балуху, который содержится в Симферопольском СИЗО. Состояние здоровье украинского политзаключенного оценивают, как тяжелое.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

«Гуляй Поле»