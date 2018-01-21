В Кремле открещиваются от заявления о «контактах» Путина и Порошенко

Песков опровергает собственные слова, сказанные им в интервьюна канале «Россия 1», утверждая что его не верно поняли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова о «встречах президентов РФ и Украины». Об этом вечером 21 января сообщает «ТАСС».

«Пресс-секретарь президента РФ опроверг интерпретацию рядом СМИ его слов о якобы имевших место встречах президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко», – отмечается в сообщении.

«Гуляй Поле» напоминает, что накануне кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «имеют место» контакты президентов Украины Порошенко и России Путина. В пресс-службе главы украинского государства прокомментировали данное заявление официального рупора кремлевской пропаганды.

В эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он отметил, что есть «контакты» между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Это «контакты», по словам Пескова, «не особо афишируются». Как подчеркнул Песков, это «обычная практика». По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений. Об сообщает телеканал «Россия 1».

«Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», – заявил Песков в эфире программы.

В пресс-службе Президент Украины Петра Порошенко заявили, что глава украинского государства не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины заявляют в главы государства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» обратившееся с соответствующим запросом в аппарат президента.

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил», – сообщила пресс-служба президента Украины в воскресенье.

«ТАСС»