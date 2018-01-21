Из фактора дестабилизации Украины Донбасс теперь превращается в фактор нестабильности самой России

Взгляд на проблему Донбасса из Москвы в связи с «законом о реинтеграции».

Совершенно очевидно, что «закон о реинтеграции» – это не законодательный, а политический акт, который можно использовать, а можно и не использовать в любой момент и в самых различных направлениях. Президент П.Порошенко получает значительные властные полномочия. Воспользуется ли он ими? Когда? Как? – Пока не знаю, да и не об этом сейчас речь, пишет российский ученый, историк и политолог Александр Сытин на своей странице в Facebook.

В русском информационном пространстве стараниями «донецкой диаспоры – политэмигрантов всех мастей»господствует практически полное отождествление интересов Донбасса и России, да и не только о политических интересах речь. Простите за навязший образ, но хвост виляет собакой…

Между тем, с моей точки зрения роль Донбасса («ДНР»/«ЛНР») объективно сыграна. Всем ясно что воспринимать их как полноправных субъектов переговоров и международного права никто не будет. И именно в этой связи в Москве говорят, что Киев не соблюдает и всячески попирает минские договоренности.

Если отвлечься от пропагандистско– гуманистической достоевщины, от того, что Наполеон презрительно называл «измышлениями идеологов», то все, зачем России мог быть нужен Донбасс либо завершилось крахом, либо превратилось в обременительную фикцию. Крахом закончился проект Новороссия, с такой помпезностью воздвигнутый при начале «русской весны». Причем он рухнул в своей как социальной, так и военно-политической части.

Взгляд на проблему Донбасса из Москвы в связи с "законом о реинтеграции".Совершенно очевидно, что "закон о реинтеграци… Опубліковано Alexander Sytin 21 січня 2018 р.

В связи с предстоящей поставкой США летального оружия Украине роль Донбасса как плацдарма также если не нивелирована полностью, то существенно уменьшилась. Не увенчалась успехом и столь широко разрекламированная русскими экспертами политика дестабилизации Украины за счет войны на Востоке с целью не допустить ее вступления в НАТО по формальным соображениям. Присутствие на территории Украины хотя бы в минимальных количествах американских военнослужащих делает бессмысленным и кране опасным использование «ДНР»/«ЛНР» в качестве ударного кулака русского мира против «бандеровского киевского режима» – так можно уже по полной втянуться в конфликт с США и НАТО!

Дистанцирование Франции и Германии от всех процессов, связанных с «урегулированием» ситуации в Украине весьма знаменательно. США приобретает монопольно сильную позицию в Восточной Европе и фактически без всякого согласования с кем-либо может реализовать ЛЮБУЮ форму ассоциации Украины с НАТО – не надо никаких формальностей, достаточно последовательной волевой поддержки США. И мы видим множество звучащих из-за океана заявлений об агрессивности враждебной мировому порядку России, подтверждающих этот тезис. Судя по всему в Москве это понимают/начали понимать.

И теперь из фактора дестабилизации Украины Донбасс превращается в фактор нестабильности в самой России. Консолидация к выборам и «преодоление угрозы со стороны пятой колонны», на которую ссылаются кремлевские пропагандисты – вещь крайне недолговечная. Во-первых, консолидироваться бессмысленно, поскольку очевидно, что выборы в России безальтернативны. И не потому даже, что В.Путин такой незаменимый, а потому что политическое пространство зачищено до такой степени, что все альтернативные кандидаты не могут восприниматься всерьез.

Во-вторых, в условиях нарастающей международной изоляции – впрочем мои оппоненты говорят что никакой изоляции нет, ну так сегодня мне сказали что и проекта Новороссия никогда не было… консолидация вокруг такого проекта – вещь временная и крайне нестабильная. Выборы выиграть с патриотическим электоратом можно легко, но дальше-то что с ним делать? В функциональном отношении это люди совершенно бесполезны – ничего, кроме как шуметь и требовать, они не могут. А где ж на всех взять? Самим хватать перестает!

Донбасс на глазах становится чемоданом без ручки. Остается лишь повторять «фашизм не пройдет», «не допустим резни на Донбассе», «любые шаги против «ДНР»/«ЛНР» встретят адекватный ответ» и т.д. На память приходит заявление Николая II после австрийского ультиматума Сербии в 1914 г. – Россия ни при каких обстоятельствах не позволит раздавить маленькую Сербию. Чем все закончилось хорошо известно.

Не то, чтобы мне вдруг стало «за державу обидно». Ваша держава господа русские, вы и думайте. Только мне кажется, что вас самым банальным образом используют. Вы же почему-то не выступаете с программами защиты ваших русских братьев в Центральной Азии – ибо их режимы вам социально близки и ссориться с ними вы не хотите. И даже в балтийских странах как-то с поддержкой «русскоязычных антифашистов» приутихли – ибо дорого и с НАТО конфликтовать страшно. А тут: Наши братья… Не допустим, не забудем, не простим…

А тем временем США располагают свои авианосцы в украинских портах, существенно снижая военно-стратегический эффект от приобретенного вами Крыма.

И теперь остается один вопрос, на который сейчас ни у кого нет ответа – вы готовы действительно воевать, не руками «донецких ополченцев» и ЧВК Вагнер, а всерьез – с потерями, мобилизациями и «напряжением всех сил»? По моему мнению, не готовы и воевать не будете, но пока Запад не понял этого вы еще как-то держитесь… Когда же он (Запад) поймет что за вашими потугами и громкими заявлениями ничего не стоит – шансов у вас минимум.

Мое дело предупредить, а там уж смотрите сами. Ваша страна – вам решать.

Александр Сытин, Facebook