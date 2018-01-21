Абсолютно бесплатно долгожданный «Javelin» и другие события недели

Позитив недели. Украина получит «Javelin» абсолютно бесплатно.

Кроме того: на оборонку работают 200 тыс. специалистов, Twitter активно отлавливает кремлевских ботов, а производство ракетных комплексов «Ольха» начнется в этом году. Президент Петр Порошенко встретился с генерал-губернатором Канады Жюли Пайетт посетившей Яворовский военный полигон, пишет в обзоре событий недели «Деловая Столица».

Украина получит Javelin абсолютно бесплатно

После того как стало известно о поставках в Украину американского летального оружия, в российских СМИ поднялась волна истерики по поводу дороговизны штатовских «Javelin». Дескать, Киев не потянет их закупку. Оказалось, эти противотанковые комплексы Украина получит бесплатно.

В интервью «РБК-Украина» посол США Мари Йованович заявила: «Сейчас мы говорим об оборонительной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос». В свою очередь с украинской стороны прорабатываются меры с целью подготовки к принятию на вооружение противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.

Финансирование оборонного госзаказа в 2018 г. возросло на 37%

В 2018 г. финансирование государственного оборонного заказа возросло на 37%. Эти цифры были озвучены во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, где утвердили «Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы». Приоритетными направлениями госзаказа в 2018 г. должны стать: обеспечение Вооруженных сил современной ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами. Количество противотанкового вооружения увеличивается в четыре раза. Все оружие непосредственно будет использовано в зоне АТО.

Как отметили в пресс-службе президента, Петр Порошенко во время заседания СНБО поставил задачу завершить процесс испытаний и начать производство ракетного комплекса «Ольха». Это реактивный высокоточный 300-мм снаряд, способный поражать цели на расстоянии более 100 км. Точность отклонения от цели — 50 м, при использовании инерционной системы наведения, 7 м, при использовании GPS-коррекции. Также, по некоторым данным, «Ольха» может поражать цели на максимальном расстоянии — 170 км. Речь идет как о наземных, так и надводных целях вместе с воздушными объектами. По точности и дальности «Ольха» не уступает хваленым российским «Искандерам».

Как сообщалось, Генеральный штаб принял решение внести в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар», несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотных летательных аппаратов. Отметим, что в госбюджете на оборону и безопасность запланировано выделить 165,3 млрд грн — почти на 30 млрд грн больше, чем в текущем году. На обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и подготовку войск планируется выделить 59,8 млрд грн, что на 10,8 млрд грн выше, чем в текущем году. Также предусмотрено увеличить расходы на развитие, закупку и модернизацию военной техники, расходы на лечение и реабилитацию военнослужащих.

На оборону страны работает 447 предприятий и 200 тыс. специалистов

Украинские оружейники подвели итоги года по реализации программы импортозамещения. В ее рамках «Укроборонпром» привлек 447 предприятий различных форм собственности, что обеспечило работой 200 тыс. специалистов. В концерне привели пример: в 2017 г. Украина самостоятельно производит 88% всех агрегатов и узлов для БТР-4, импортируя только 12%. Три года назад только из России закупали 45% деталей для этой машины.

В программе импортозамещения работа была сконцентрирована на сотрудничестве с малыми и средними предприятиями, доля которых в общем объеме сотрудничества сейчас достигает 65-70%. Например, если в начале 2016 г. в Харьковской области с предприятиями — участниками «Укроборонпрома» работало лишь 20 предприятий, то сейчас — 132. И такая динамика прослеживается практически в каждой области Украины.

Генерал-губернатор Канады посетила Яворовский военный полигон

Генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт во время встречи с Петром Порошенко подарила личный снимок Украины из космоса. В прошлом Пайетт была космонавтом. «Это фантастический кадр. Не техническая съемка со спутника, а фото, сделанное с душой. Очень благодарен за такой подарок для меня и для всей Украины!» — отреагировал на подарок украинский президент.

На снимке, как следует из подписи на обратной стороне, запечатлен «прекрасный город Киев», а в подписи к нему Пайетт написала, что «мы все живем на одном комическом корабле — планете Земля».

Напомним, встреча Петра Порошенко и генерал-губернатора Канады состоялась во Львове. Кроме того, гостья из-за океана посетила Яворовский полигон, где официально стартовал очередной этап подготовки подразделений ВСУ по программе «Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина» (JMTG-U). В эту группу входят военные инструкторы армии США, Канады, Великобритании, Литвы, Дании и Польши. Напомним, что после подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой товарооборот между странами увеличился на 60%.

Twitter обнаружил десятки тысяч российских ботов

Социальная сеть Twitter обнаружила многочисленные управляемые из России аккаунты, с которых во время президентской кампании 2016 г. в США распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением.

Согласно результатам нового исследования число аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований из Петербурга (так называемые «ольгинские боты»), увеличилось с 1062 до 3814, сообщила DW.com cо ссылкой на представителя Twitter. С них было отправлено около 176 тыс. сообщений.

По данным компании, твиты, которые рассылались с этих аккаунтов, следовали, как правило, одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США. Кроме того, Twitter обнаружил новые 13500 автоматических аккаунтов, которые использовались для более широкого распространения информации. В общей сложности компания насчитала около 50 тыс. таких ботов.

В социальной сети добавили, что намерены уведомить 677,775 тыс. пользователей о том, что они ретвитили и лайкали записи в «пропагандистских» аккаунтах.

«Деловая Столица»