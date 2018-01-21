На оккупированном Донбассе произошел взрыв на шахте, есть погибшие. 20 января на шахте «Ждановская» в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате погибли два горняка 1970 и 1980 годов рождения.

Взорвалась метановоздушная смесь. На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно. сообщили сегодня в «министерстве чрезвычайных ситуаций «ДНР», передает «Деловая Столица».

«Они самостоятельно выбрались на поверхность. В 15:45 горноспасатели подняли тела погибших. Работы по ликвидации ЧС продолжались до 5:50 21 января», – заявили в ОРДО.

«Гуляй Поле» напоминает амминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Юрий Грымчак заявляет, что разрывать дипотношения с Россией нельзя ради политзаключенных находящихся в российских тюрьмах. Никакой реальной выгоды от такого разрыва замминистра не видит. При этом Грымчак добавил, что Украина может разорвать дипотошения с Россией в любой момент когда это станет необходимо.

«Гуляй Поле» напоминает, что другой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) – Георгий Тука выразил надежду на следующий обмен пленными в феврале.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

«Деловая Столица»