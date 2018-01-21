В России сделали очередной информационный вброс порочащий репутацию Порошенко

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «имеют место» контакты президентов Украины Порошенко и России Путина. В пресс-службе главы украинского государства прокомментировали данное заявление официального рупора кремлевской пропаганды.

В эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» он отметил, что есть «контакты» между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Это «контакты», по словам Пескова, «не особо афишируются». Как подчеркнул Песков, это «обычная практика». По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений. Об сообщает телеканал «Россия 1».

«Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», – заявил Песков в эфире программы.

Песков так же отметил, что рабочий день нацлидера России куда более «насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору», так как о многих встречах Кремль не сообщает масс-медиа. Кроме того, он заявил, что в мире стало меньше самостоятельных глав государств.

По его мнению, при таких реалиях Путин стал «самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером». При этом он отметил большую ответственность президента, который «отвечает за свои слова».

«И если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше», – сказал Песков.

В пресс-службе Президент Украины Петра Порошенко заявили, что глава украинского государства не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины заявляют в главы государства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» обратившееся с соответствующим запросом в аппарат президента.

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил», – сообщила пресс-служба президента Украины в воскресенье.

«Гуляй Поле»