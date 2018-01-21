МИД Украины потребовал от России допустить врачей к политзаключенному Балуху

Состояние здоровья Балуха вызывает опасения за его жизнь.

Министерство иностранных дел требует от России допустить врачей к Владимиру Балуху, который содержится в Симферопольском СИЗО. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в воскресенье в Twitter, комментируя информацию о том, что Балуху не оказывается медицинская помощь.

«Не оказывать медицинскую помощь — бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху», – написала Беца.

Не надавати медичну допомогу — нелюдяність і жорстокість. Вимагаємо від РФ допустити лікарів до політв'язня В.Балуха https://t.co/xKnhh3aWJT — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 21, 2018

В субботу журналист «Радио Свободы» Антон Наумлюк написал на своей странице в Facebook о состоянии здоровья Балуха.

«Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных в колонию-поселение, соответственно порядка в камере никакого. Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не предоставляется», – говорится в сообщении журналиста.

Владимир БалухБалух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных в колонии-поселения, соответственно поря… Опубліковано Anton Naumlyuk 20 січня 2018 р.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд, как сообщало «Гуляй Поле», приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Такой срок украинский гражданин получил за национальный флаг Украины во дворе своего дома.

МИД Украины после приговора Балуху просит международных партнеров увеличить давление на Кремль.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

«Гуляй Поле»