В результате обстрела микроавтобуса на Донбассе есть погибший и пострадавший среди гражданского населения

Режим прекращения огня, о котором договорились в Миске в конце прошлого года, нарушается регулярно, число обстрелов снова растет. В результате последнего обстрела пострадало гражданское население.

В «серой зоне», на линии соприкосновения ВСУ и боевиков ОРДЛО в результате обстрела пострадало гражданское население. По имеющимся данным погиб один человек, еще один получил ранения. Пресс-центр штаба АТО заявляет, что автобус с гражданскими у населенного пункта Оленевка в серой зоне на временно неподконтрольной территории был обстрелян боевиками ОРДО.

«По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский человек погиб, еще один – получил ранения», – сообщили в штабе.

Там отметили, что информация, распространенная некоторыми пророссийскими СМИ, якобы Вооруженные Силы Украины обстреляли автобус в районе КПВВ «Оленевка», не соответствует действительности.

«Такие циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга», – заявили в штабе.

Прес-центр штабу АТО повідомляєІнформація, поширена сьогодні деякими проросійськими ЗМІ, що нібито Збройні Сили Україн… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 21 січня 2018 р.

В свою очередь, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире «112 Украина» заявил, что «имеющейся информации от граждан, которые пересекали линию разграничения, недостаточно, чтобы составить полную картину того, что произошло».

«Но граждане сообщают, что у населенного пункта Оленевка на временно неподконтрольной территории то ли в результате обстрела из стрелкового оружия, то ли в результате осколочных повреждений от взрыва неизвестного устройства пострадали по меньшей мере двое пассажиров микроавтобуса. Якобы один из этих граждан погиб, а второй получил ранения», – добавил он.

Вместе с тем, по данным подконтрольного боевикам ресурса «ДАН» сообщает «Украинская Правда», в воскресенье около 13:20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ «Оленевка».

«В результате ранения несовместимые с жизнью получил один мирный житель, еще один получил ранения», – говорится в сообщении сайта боевиков.

По сообщению пресс-центра Штаба АТО за последние сутки в результате обстрелов один боец ВСУ получил ранение, еще четверо – травмы.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statementЗведення Прес-центру штабу АТО за 20 січня 2018 рокуДруга полови… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 20 січня 2018 р.

«Гуляй Поле» напоминает амминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Юрий Грымчак заявляет, что разрывать дипотношения с Россией нельзя ради политзаключенных находящихся в российских тюрьмах. Никакой реальной выгоды от такого разрыва замминистра не видит. При этом Грымчак добавил, что Украина может разорвать дипотошения с Россией в любой момент когда это станет необходимо.

«Гуляй Поле» напоминает, что другой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) – Георгий Тука выразил надежду на следующий обмен пленными в феврале.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

Штаб АТО