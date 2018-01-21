Как Киев влияет на Москву через ОРДЛО: о события недели вокруг и на Донбассе

Как Захарченко «включил заднюю» и почему Кремль пустил назад Vodafone. Своей реакцией на закон о реинтеграции Донбасса коллаборанты ОРДЛО лишний раз подтвердили правильность законодательной формулировки об оккупационной администрации РФ в отношении себе подобных.

Как принятый, но еще на подписанный закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» уже меняет реальный расклад ситуации вокруг и на Донбассе. Почему Захарченко зашевелился и как Кремль управляет оккупированными территориями. В обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы» – главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса

Результаты переваривания закона о реинтеграции Донбасса

Как только Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который сокращенно принято именовать законом о реинтеграции Донбасса, чуть ли не первым на это прореагировал главарь «ДНР» Захарченко. Впрочем, вопреки ожиданиям воинственного спича «генералиссимуса» с призывами «На Киев, на Львов, на Берлин!» и угрозами «форсировать Ла-Манш, освобождая умершую бабушку из нацистского концлагеря Рейкьявик», комментарий данной кремлевской марионетки был на удивление скромен. Мол, принятый украинским парламентом закон нарушает Минские соглашения и чреват военной эскалацией.

Что же касается реакции российского гауляйтера в ОРЛО Пасечника, то ее не было в принципе. Вместо него для Russia Today отдувался «и. о. министра иностранных дел» Дейнего: «Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс». А когда позже появилось официальное заявление российского МИДа с его сентенциями о том, что закон о реинтеграции Донбасса «грозит опасной эскалацией в Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности» и «противоречит Минским соглашениям», все стало на свои места. Ведь коллаборанты ОРДЛО слово в слово транслировали заготовленные московские месседжи, тем самым лишний раз подтвердив правильность законодательной формулировки об оккупационной администрации РФ в отношении себе подобных.

Сколько не переваривали в Кремле свой новый статус страны-агрессора, по случаю чего Путин даже собрал на заседание российский Совбез, но в результате ничего нового придумать так и не смогли. Соответственные «мозговые штурмы» подытожил глава МИДа России Лавров: «Попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент Порошенко и лидеры Донецка и Луганска».

Как Захарченко «включил заднюю» с невыездными

На прошедшей неделе оккупанты премного «обрадовали» всех подневольных жителей захваченной ими части Донетчины своей свежей инициативой. Речь идет об «указе» Захарченко «О временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы «ДНР», подписанным кремлевским гауляйтером в ОРДО якобы еще 15 декабря прошлого года. Правда, объявлено об этом было лишь 15 января, и не Захарченко, а донецким филиалом ФСБ – «МГБ ДНР». Мотивация данного нововведения чекистами была традиционной – «в связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР, пересекающих линию разграничения с Украиной, в том числе работников предприятий, учреждений, организаций государственной и муниципальной форм собственности, которых под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории «ДНР».

А вот реакция самих «работников государственной сферы «ДНР», к которым, как известно, относятся и местные учителя, и врачи, и даже рабочие отжатых заводов и шахт, была хоть и не особо публичной, но весьма однозначной – это мрак и полный беспредел. Причем такие характеристики в соцсетях стали высказывать даже пламенные сторонники «молодой республики», включая отдельных «депутатов народного совета ДНР». Так что пока работники донецких больниц, школ и садиков грустно подписывали расписки о своем ознакомлении с захарченковским «указом», чинушам оккупационной администрации РФ в Донецке все же дошло, что это – явный перегиб, посему было решено немножко «сдать назад».

На специальную пресс-конференцию тут же отрядили Захарченко, которому пришлось объяснить, что его «указ» распространяется только на «руководителей бюджетных и государственных организаций», а не на всех их работников. Наконец, на сайте «МГБ ДНР» было размещено специальное пояснение, в котором в более четком списке невыездных значатся главврачи, начмеды и завотделениями медучреждений, ректоры, проректоры, деканы и завкафедрами вузов, директоры и завучи школ, а также заведующие детсадов. То есть тот контингент, кто особо и не рвется через линию фронта по причине явных признаков своего сотрудничества с оккупационной администрацией РФ и банального страха понести за это справедливую ответственность.

Почему Кремль пустил назад «Vodafone»

Когда с 11 января все без исключения жители ОРДЛО столкнулись с отсутствием мобильной связи единственного на этой территории украинского оператора Vodafone, отвлечь чем-то от глобального недовольства широкие слои местного населения уже не представлялось возможным. Что, в принципе, немудрено – у данного оператора в «ДНР» и «ЛНР» пребывает два с лишним миллиона абонентов, для которых это единственная возможность звонить по Украине, а для абсолютного большинства – даже в пределах ОРДЛО. Поэтому попытка того же Захарченко угрожать введением «внешней администрации» на и так неконтролируемый компанией «Vodafone Украина» тамошний ее филиал должного эффекта ни на кого не произвела. Ведь все прекрасно понимали, что любая смена «командования над железками» внутри оккупированной территории никоим образом не повлияет на возобновление ее связи с внешним миром.

Таким образом, для Кремля вопрос встал ребром – либо идти в своем эксперименте по полной изоляции ОРДЛО от Украины до конца, либо возвращать статус-кво, тем самым сняв лишний градус раздражения в отношении России среди людей в оккупации (то, что в мобильной блокаде «ЛДНР» виновна Украина, не поверили, похоже, даже самые отъявленные путинофилы). После некоторых раздумий у Путина все же выбрали второй вариант и дали «добро» на допуск ремонтных бригад связистов «Vodafone Украина» к поврежденным оптоволоконным линиям. Правда, 19 января произошло это только в ОРЛО, где по ту сторону линии фронта в районе Счастья удалось успешно завершить необходимый ремонт для возобновления мобильной связи, зато к жителям ОРДО Vodafone так оперативно не вернулся.

И причина тому была достаточно банальна – боевики «ДНР» попросту не согласовали заявку мобильного оператора для проведения в оккупированных районах Донетчины соответствующих ремонтных работ. Тем самым позволив оператору коллаборантов «Феникс», работающему на отжатом местном оборудовании «Киевстара», продать еще немножко своих стартовых пакетов жителям Донецка и окрестностей. Кстати, 19 января, когда на территории ОРЛО свою работу возобновила сеть Vodafone, в ОРДО активно хвастались тем, что за последнюю неделю «Фениксу» удалось «развести на бабки» порядка 100 тысяч донетчан и гостей «столицы», всучив им по высоким тарифам свои симкарты.

Олег Полищук, «Деловая Столица»