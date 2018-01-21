Гибридные войны России: частные военные компании в гибридных авантюрах Кремля.

Россия реализовала частные военные компании в стиле вооруженных формирований Ост-Индской компании или африканских авантюр Сесила Родса. Это полноценные военные подразделения решающие боевые задачи имеющие на вооружение военную технику, артиллерию и тому подобное.

Настоящим «признанием» роли российских ЧВК (частных военных компаний) в политике Кремля следует считать не только розданные Путиным ордена, медали, и личную торжественную аудиенцию, но и попадание в санкционные списки США. Это произошло в конце июня этого года. Конкретно названы сам Дмитрий Уткин, более известный под своим позывным Вагнер, и его фирма, которую в прессе принято так и называть – ЧВК (частная военная компания) Вагнера, или «Группа Вагнера». Примечательно, что Вагнер попал под американские санкции за действия против Украины, о чем и по сей день очень мало конкретной информации. В то время, как за прошедшие годы более известно о действиях Вагнера и его людей на территории Сирии. Расследованием действий и личности Уткина-Вагнера больше всех занимается петербургское издание «Фонтанка», и о Вагнере c сотоварищами стало известно еще задолго до захвата Крыма и войны на Донбассе, сообщает Секция «Дельта», группа «Информационное Сопротивление».

Отцы российских ЧВК

Вопрос использования наемников и их кровавые следы по всему миру – тема сама по себе очень мрачная, но всегда популярная в прессе, потому как щекочет нервы обывателю, которому всегда была интересно почитать и помечтать о приключениях в диких краях и чемоданах долларов, которые наемники получают за свою грязную работу. Однако в случае с российскими наемниками их историю и деятельность следует изучать в первую очередь в контексте не менее кровавой междоусобной войны между путинскими спецслужбами, которая больше всего похожа и на самом деле является войной преступных картелей, как в былые времена в Колумбии, или сейчас в Мексике. Речь идет о войне между Главным Разведывательным Управлением Генерального Штаба Российской Федерации (ГРУ ГШ РФ) и ФСБ.

Идеологом создания частных военных компаний в России является как раз ГРУ. Грушники потратили минимум 15 лет на создание в принципе лживого мифа о ключевой роли частных военных компаний в современных войнах. Причем эта пропагандистская линия прослеживалась даже в специализированных изданиях, таких как, например, «Зарубежное военное обозрение», которое освещает деятельность иностранных армий и обороной промышленности. Главный тезис пропаганды сводится к тому, что в Ираке и Афганистане частники заменили собой регулярные подразделения, и стали главным исполнителем самых тяжелых, опасных и секретных операций. И России давно пора перенять этот «передовой опыт» наиболее вероятного противника, и обзавестись собственными частными армиями для ведения «активной» внешней политики. Для обывателя не составит труда в это поверить, тем более, что эта пропаганда является частью традиционной антизападной истерии.

Однако реальность состоит в том, что западным частникам на самом деле поручают чисто тыловую работу, в первую очередь охранную и консалтинговую. У них нет парка техники сил специальных операций (ССО), и нет даже техники для ведения общевойсковых операций. На самом деле специальные и общевойсковые операции проводятся все теми же регулярными подразделениями вооруженных сил.

То, на что намекают русские, было характерно для 19 века эпохи Ост-Индской компании и африканских авантюр Сесила Родса, которые действительно могли покупать пулеметы Максим прямо с завода, когда их не было ни в одной армии любой европейской империи. Но и в этом случае их век был недолог, и «хвосты» за ними заносили, опять-таки, пехотные полки регулярной армии Ее Величества, которые, кроме того, переводили охваченные огнем из-за действий наемников-авантюристов территории из корпоративного в прямое королевское управление.

Последним классическим применением наемников следует считать южноафриканский формат частной компании из ЮАР ”Executive Outcomes” по восстановлению контроля правительств над захваченными повстанцами алмазными шахтами в Анголе и Сьерра-Леоне в 90-х годах прошлого века.

Южноафриканцы собрали целые батальоны наемников, которых посадили на оставшуюся без местных экипажей советскую технику – от БТР до вертолетов и реактивных истребителей, и в довольно сжатые сроки им удалось полностью разгромить противника. Но после этого звезда ”Executive Outcomes” закатилась, компания была распущена властями ЮАР, и организаций полновесных военных кампаний и общевойсковых операций силами исключительно наемников больше не проводилось. О юаровском опыте следует обязательно помнить, потому, как именно его пытаются копировать российские организаторы агрессии на Донбассе.

До войны на Донбассе ветераны упомянутого выше ГРУ пытались копировать и вклиниться в реально действующую сферу западных частных военных компаний – в первую очередь в охранную деятельность на море, как самую востребованную на то время из-за разгула пиратства. «Ноги» фирмы того же Вагнера «растут» именно оттуда, из компании морской безопасности «Moran Security Group». В морской охране российские ветераны не особо преуспели – рынок давно был поделен между другими операторами, и сам спрос на такую охрану непрерывно сокращался. Не говоря уже о том, что редкий российский ветеран может общаться на английском, даже если он служил офицером ГРУ.

Но это не останавливало отставников ГРУ в поисках заработка. Однако когда они попытались перейти с усыхающей морской темы на сухопутную работу, они немедленно стали жертвой очень жестокой и коварной подставы со стороны ФСБ.

Осенью 2013 года в Сирию улетела группа российских граждан от компании «Славянский корпус» для «охранной работы на нефтяном заводе» согласно официальной легенде. На месте оказалось, что к объекту охраны следует пробиваться с боями 500 км на военной технике и с тяжелым оружием. Попав в засаду и понеся потери, группа засобиралась сразу домой.

И прямо по прилету в аэропорт Санкт-Петербурга их всех задержали, изъяли все носители цифровой информации, а руководителей группы арестовали и в конце концов посадили за организацию наемничества. И это, повторю, случилось, во-первых, буквально накануне Майдана и за несколько месяцев до захвата Крыма, который проводился в том числе и российскими наемниками, которые уже не скрывались. И во-вторых, случилось в Сирии, где режим Башара Асада всегда пользовался все нарастающей поддержкой лично Владимира Путина. Асад наверняка оценил стиль российского обхождения с собственными гражданами за границей.

ГРУ и ФСБ

В последние годы ГРУ, известное массовому читателю в основном по сборникам баек грушника-перебежчика Виктора Суворова (Резуна), стало жертвой рейдерского захвата со стороны ФСБ. С точки зрения ФСБ, за грушниками есть два главных смертных греха, или даже три.

Во-первых, у ГРУ еще с советских времен есть слишком много зарубежной собственности и бизнес-активов, которые обеспечивали легендированное существование за рубежом и обеспечивали средствами на оперативные нужды. С распадом СССР высшее руководство ГРУ моментально переквалифицировалось в новых русских бизнесменов с относительно респектабельным видом и манерами. За ГРУ даже остались старые каналы как международного, так и внутреннего трафика наркотиков.

Это не давало покоя патологически жадным фсбшникам, типичным представителем которых является сам Владимир Путин. Именно с его благословения и поддержке ФСБ последовательно отжимает у ГРУ всю зарубежную собственность и бизнесы с параллельным физическим уничтожением старших офицеров ГРУ, включая высшее руководство.

Во-вторых, ГРУ не без оснований считают гнездом заговоров против Путина и его окружения. Генералы ГРУ всегда считали, что вместо поддержки величия империи Путин построил разлагающую государство клептократию и коррупцию. ГРУ мечтает об уничтожении власти Путина и всесильного ФСБ, и замену режима хотя бы на военную диктатуру. В первую очередь, ради личного выживания.

В-третьих, особую тревогу у ФСБ вызывает то, что именно ГРУ (а не ФСБ) является главным экспертом по организации революционного хаоса, захвату территорий и ключевых объектов и городской войне вообще, которые создают идеальные условия для «активных мероприятий» в традиционном стиле ГРУ.

И больше всего ФСБ боится, что ГРУ может развернуть свои стволы уже внутри России против нынешней власти, и заинтересовано в организации революции внутри России. Эти тревоги все более усиливаются, когда в гаражах и схронах полковников ГРУ время от времени находят целые арсеналы оружия армейского спецназа, включая ПЗРК.

Гнев на милость

Услуги ГРУ по своему главному профилю, то есть, по организации хаоса, понадобились Кремлю во время подготовки к захвату Крыма, который как раз и начался именно с захватов главных объектов в Симферополе.

Несмотря на то, что ГРУ по-прежнему лоббирует легализацию ЧВК, в том числе и на уровне Государственной Думы, в Кремле считают, что формат ЧВК следует использовать только на своих условиях, удерживая ГРУ на «птичьих правах» – то есть в роли одноразовых камикадзе. Законами были изменены только правила приема на военную службу в регулярные вооруженные силы. А легализация собственно ЧВК до сих пор так и не состоялась, несмотря на несколько «заходов» соответствующих законопроектов в российском парламенте.

То, что сам Путин и его окружение видят использование грушников только в качестве одноразового мяса, особенно хорошо видно на примере использования группы Вагнера в Сирии, где командир тупо гонит людей на убой и разменивает трупы своих бойцов на ордена.

Вагнера вообще выбрали на главную медийную роль публичного злодея и исполнителя грязной работы в первую очередь в силу его невысокого положения в иерархии ГРУ. С одной стороны, как командир подразделения спецназа ГРУ, он достаточно компетентен для организации тактических операций. Уткин был командиром дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления Минобороны. Он очень удобен тем, что с 2013 года не является военнослужащим, и российское государство не несет юридической ответственности за его действия как приватного лица.

С другой стороны, Уткин вообще является уроженцем Украины, родом из поселка Смолино Кировоградской области, и что самое главное – он не служил в Москве, и не успел стать членом «ордена» ГРУ, который находится именно в Москве и никак не связан личными контактами, дружбой и службой с тайными врагами Путина. Это позволяет Кремлю и ФСБ держать Уткина-Вагнера на коротком поводке и рассчитывать на его личную лояльность. Несмотря на то, что он и его товарищи стали жертвой подставы ФСБ в Сирии в 2013 году.

Вообще сейчас трудно говорить о личном авторитете Уткина, учитывая его стиль командования своими людьми в Сирии, в рамках которого он просто посылал людей на убой просто ради того, чтобы выслужиться лично перед Путиным ради медалей и вечеринки в Кремле. Скорее всего, именно к такому формату и стремилось изначально руководство Кремля и ФСБ. По большому счету, Уткин является топовой версией Гиви и Моторолы, которому уготована та же участь, как только Кремль потеряет интерес к зарубежным военным авантюрам или полностью иссякнут денежные возможности.

Однако при всем при этом, окружение Путина действительно почерпнуло для себя выгодные в финансовом отношении опции, разработанные на Западе. В Ираке и Афганистане самым выгодным для частных подрядчиков оказалось организация тылового обеспечения и особенно питания не только американских войск, но и всей коалиции и гражданского персонала. Сливки в этом деле сняла компания KBR, близкая к бывшему вице-президенту Ричарду Чейни.

У Путина решили этот опыт полностью скопировать, и «ресторатор» Путина Евгений Пригожин создал целую империю и продолжает получать многомиллиардные федеральные и местные контракты на организацию питания – от московских школ до всего министерства обороны РФ. Пригожин заслужил упоминания потому, что оказался в одном санкционном списке Министерства финансов США вместе с Вагнером.

Что же касается чисто военных «подрядчиков», то уже сейчас видно, что их будут держать в «черном теле» и в «черном нале». И желательно с билетом в один конец и без юридической легализации, и соответственно – без формальных обязательств со стороны любой структуры российского государства, в первую очередь, Министерства Обороны РФ, с которыми можно пойти в суд выбивать деньги. Это является практической необходимостью – для возможности отрицания государственного присутствия в военных конфликтах за рубежом, особенно учитывая фактор усиления американских санкций. Кремль и ФСБ будут дальше находить маргинальных Уткиных-Вагнеров для одноразовых кампаний и немедленно их ликвидировать по окончании авантюр как опасных свидетелей, и главное – для экономии денег, которые являются высшей ценностью и вообще смыслом бытия лично Владимира Путина и его окружения.

Секция «Дельта», группа «Информационное Сопротивление»