Землю киностудии Довженко собираются отдать компании основанной «Роснефтью»

Проект соответствующего решения уже зарегистрирован в Киевгорсовете.

Национальная киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи части ее земельного участка компании «Трансбуд», основанной российской «Роснефтью». Как сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на сайт киностудии, 12 декабря 2017 года решение о выделении участка ООО «Трансбуд» было принято земельной комиссией Киевсовета.

«На комиссии Киевского городского совета присутствовали представители киностудии, которые были категорически против отчуждения земли. Сначала депутаты прислушались к аргументам пользователей земли и не поддержали выделение участка ООО «Трансбуд», но после того как представители киностудии ушли с заседания, депутат Владислав Михайленко с голоса поднял вопрос о переголосовании, и в конце концов решение было принято», – заявляют в киностудии.

22 января проект решения должен рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса под председательством Владимира Бондаренко.

Как объясняют в киностудии, в 1997 году было заключено соглашение между государственной киностудией им. А.Довженка и ООО «Бомонд-АЗС». Суть соглашения заключалась в том, что киностудия предоставляет в аренду подвал и цистерны для заправки автомобилей, которые были в ее собственности, а компания покупает топливо, следит за инфраструктурой и обслуживает автозаправку. Прибыль распределяется между партнерами.

В сообщении отмечается, что условия договора между киностудией и ООО «Бомонд-АЗС» не предусматривали переход права собственности имущества.

«А в 2005 году появляется неизвестно судебное решение (в реестре судебных решений – отсутствует), о том, что государственный подвал уже не государственный, а частный», – отметили в киностудии.

В дальнейшем подвал продавался еще несколько раз. 2008 собственником помещения стала компания «Трансбуд».

«Далее становится интереснее. Компания «Транбуд» подает документы в Киевгорсовет на выделение земельного участка, который находится в пределах площади, которую киностудия им. Довженко получила еще в 1952 году. ООО «Трансбуд» хочет получить землю на основании того, что у них есть застройка на этом участке», – отметили в киностудии.

Там заявляют, что в пользовании государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» находится земельный участок по адресу: проспект Победы 44, площадь – 15,9984 га.

В киностудии отмечают, что согласно информации, полученной через сервис YouControl, ООО «Трансбуд» является кипрской компанией, основанной «Роснефтью» – одним из крупнейших налогоплательщиков в России.

Как известно, в августе 2017 года «Зеркало недели» сообщило, что в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годы, вошел ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности – Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

В Минкульте заявили, что не планируют в ближайшее время вносить предложения по приватизации государственных цирковых и кинопредприятий, а киностудию Довженко нельзя приватизировать вообще, поскольку она имеет статус национальной.

В министерстве экономического развития и торговли «Украинской правде» объяснили, что намерения государства о продаже киностудии им.О. Довженко носят долгосрочную перспективу.

Так, первый заместитель министра Максим Нефедов отмечал еще в августе прошлого года, что государство в перспективе должно избавиться от всего нестратегического имущества. Он отметил, что для приватизации киностудии Довженко нужно изменить законодательство, поскольку студия имеет статус национальной.

«Да, для этого нужно много изменений в разное законодательство», – отметил Нефедов.

В пресс-службе МЭРТа объяснили, что киностудия Довженко включена в стратегический документ, так называемый «триажа» (в этом контексте: сортировка госпредприятий – УП). «Это своего рода видение, как мы будем в долгосрочной перспективе обращаться с государственными предприятиями», – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что поскольку киностудия Довженко имеет статус национальной, то для ее приватизации нужно изменить законодательство, то есть в ближайшее время ее нельзя выставить на приватизацию. Однако, это не значит, что государство откажется от приватизации киностудии.

«В основу «триажа» была положена идея, что есть функции, которые должно выполнять государство, а есть функции, которые ему несвойственны, в частности содержание и управление цирками или другими учреждениями культуры, за исключением отдельных знаковых объектов», – сообщили в пресс-службе МЭРТа.

«Украинская Правда»