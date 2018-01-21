Шойгу и «повар Путина» Пригожин враждуют между собой за влияние на президента

О проблемах взаимоотношений между Шойгу и Пригожиным свидетельствует сразу несколько эпизодов их «столкновений». В частности с проблемами обеспечения столкнулась ЧВК «Вагнера» в Сирии.

После освобождения Пальмиры, где решающую роль сыграли бойцы ЧВК «Вагнера», министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему президенту России об успехе. Но как оказалось, Сергея Шойгу опередил Евгений Пригожин, известный так же, как «повар Путина» – президент России уже был в курсе подробностей освобождения древнего города, об этом сообщает Ирек Муртазин в своей статье «Служу Отечеству! Дорого», опубликованной в «Новая Газета».

Ранее, 9 декабря 2015 года министр обороны получил еще один «удар» от «повара Путина». В этот день в Георгиевском зале Кремля прошел торжественный прием, посвященный чествованию Героев России. Среди приглашенных был Дмитрий Уткин – руководитель «ЧВК Вагнера». А вместе с ним еще трое ближайших сподвижников главкома «вагнеровцев». Как выяснилось позже в военном ведомстве вообще не знали о приглашении «вагнеровцев» в Кремль, об этом сообщают сразу несколько источников «Новой Газеты».

В «Новой Газете» предполагают случайное совпадение, но отмечают, что после приема в Кремле, у «ЧВК Вагнера» в Сирии начались серьезные проблемы: у них отобрали тяжелую технику, начались перебои со снабжением оружием и боеприпасами.

«Гуляй Поле» напоминает, что историю российских наемников следует изучать также в контексте не менее кровавой междоусобной войны между путинскими спецслужбами — Главным Разведывательным Управлением Генерального Штаба Российской Федерации (ГРУ ГШ РФ) и ФСБ.

«Гуляй Поле»