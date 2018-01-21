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Зона "русского мира"

Одесская трагедия: что произошло на Новосельского, 48 и привело к гибели трех человек

Андрей Колисниченко, Виктор Босняк, «Думская»
21 января 2018

Стрельба на Новосельского: во дворе – наркоточка, а первый погибший позарился на запасы металла.

Как установила «Думская», выяснили подробности случившегося на улице Новосельского, 48, расспросив соседей «стрелка», официальные пресс-службы и источники в органах, полицию вызвали все-таки до того, как началась стрельба. Первый звонок поступил в дежурную часть Приморского отдела в 15:00, утверждает советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, об этом пишут корреспонденты «Думской» Андрей Колисниченко и Виктор Босняк побывавшие на месте трагедии на Новосельского, унесшей три человеческих жизни. Звонил аноним, который почему-то думал, что попал в СБУ. Он рассказал, что «скрывающийся от следствия Валентин Дорошенко находится у себя дома».

Ворота на Новосельского, 48.
Общий вид места, где разыгралась трагедия.
Ворота со следами пуль.
Следы пуль на воротах.
Еще один след пули.
След пули на воротах.

Тем временем, между 14 и 15 часами, во дворе на Новосельского, 48 вспыхнула словесная перепалка между Дорошенко и Константином Пиковским, ранее судимым жителем Коблевской улицы по кличке Пика.

Перед воротами.
Следы пуль на стене.

«Пиковский был судим по 185, 186 и 309 статьям УК – за кражи, ограбление и хранение наркотиков без цели сбыта, — говорит один из наших собеседников. – Этот двор он посещал часто, потому как там давно уже существует наркоточка, которую почему-то игнорировали полицейские. Под дверью Дорошенко лежал листовой металл, который Пика вместе с другим товарищем, известным как Червяк, решил украсть. Владелец вышел и предупредил, что делать этого не стоит, вот и вспыхнула сначала перепалка, а потом потасовка. Услышав шум, соседи вызвали полицию».

Вид от ворот на РАФ.
Тот самый РАФ.
Вид РАФа Дорошенко.
Вид внутри РАФа, водительское место.
Вид внутри РАФа.

Получив сигнал о драке на Новосельского, 48 и информацию о скрывающемся там же подозреваемом, правоохранители решили направить туда не патрульных, а опергруппу из Приморского отдела полиции. Как показали дальнейшие события, это была ошибка.

Одна из пуль Дорошенко.
Стреляная гильза и пуля с места трагедии.
Стрелянная гильза.

Дорошенко формально находился в розыске с тех пор, как перестал ходить к следователю по давно уже заглохшему делу о беспорядках на Еврейской улице в 2013-м году. При этом жил он по-прежнему на Новосельского, никуда не уезжал и особо не скрывался. Полицейские знали о его местонахождении, но до вчерашнего дня трогать сталиниста не хотели.

Утром после трагедии, возле школы нашли гильзу и патрон. Криминалистам пришлось возвращаться на место.
Гильза возле школы.

«Понимаете, Дорошенко все считали безобидным сумасшедшим, который может вызвать мэра на «дуэль», устроить фриковское шествие под дурацкими плакатами, но в принципе неопасен, — объясняет сотрудник ГУНП, пожелавший остаться неназванным. – Да и преступление, которое ему вменяли, было мелким, ничего такого в тот день, когда задерживали Маркова, он не делал. Других участников, включая организаторов, давно уже освободили от ответственности. Следователь считал лишней тратой времени им заниматься, поэтому его и не трогали. Но когда поступил сигнал, игнорировать факт присутствия фигуранта розыска по месту жительства уже было нельзя. Вызвали участкового и поехали».

Двор.
Тот самый металл, из-за которого возник конфликт.
Тот самый металл. Дверь с надписью «Не продается» – квартира Дорошенко.
Дверь с надписью «Не продается» – квартира Дорошенко.
Дверь с надписью «Не продается» – квартира Дорошенко. И тот самый лист металла.
Тот самый металл.

Полицейские из Приморского отдела выехали в 15:10, четырьмя минутами ранее из опорного пункта вышел участковый инспектор Сергей Пригарин. Тем временем Дорошенко выяснял отношения с Пикой уже на улице. Когда прибыли полицейские, «сталинист» запаниковал: он решил, что сейчас у него найдут оружие, потом обыщут дом, а там… В общем, он достал лежавший в кармане самодельный пистолет (все-таки это оружие не могло стрелять очередями) и открыл огонь на поражение. Первым на его пути оказался капитан полиции Дмитрий Литвинюк, получивший сразу пять пуль в упор. Участковому Пригарину досталась пуля в грудь, водитель райотдела был ранен в бедро. Все это произошло примерно в 15:23.

Дверь со следами пуль.
Следы пуль на двери.
След пули на двери.

Пока Дорошенко расстреливал полицейских, Пика попытался бежать (по другим данным, он бросился на стрелка, чтобы отобрать оружие). Однако убийца уже вошел во вкус. Он догнал Пиковского возле школы и застрелил его. Пуля попала в сердце.

След пули.

Тут подъехали патрульные. Время, по таймингу Форостяка, — 15:29, через шесть минут после того, как поступило сообщение о стрельбе. Командир экипажа патрульной полиции оценивает обстановку, для порядку предлагает Дорошенко сдаться, после чего открывает огонь. Дорошенко стоял в этот момент у калитки, но открыть ее сразу не смог: он редко выходил из дома и не знал, что дверь открывается с усилием на себя. Патрульный стрелял очень метко — из четырех в «сталиниста» попали две пули. И это с расстояния 30-40 метров! По всей видимости, с огневой подготовкой у патрульной полиции Одессы все хорошо.

Люди на месте трагедии.
Цветы на месте трагедии.

В гостях у Дорошенко были два каких-то странных типа, тоже ранее судимых. Как только прибыли полицейские, типы залезли в погреб и закрыли дверь. Там их и нашли полицейские вместе со станками, заготовками для оружия и готовыми пистолетами. Кстати, токарный и сверлильный станки, которые были в схроне, Дорошенко украл в школе №122, где работал сторожем, пока его не выгнали за избиение технички и сексуальные домогательства к учителю биологии. Об этом «Думской» рассказали работники учебного заведения.

В зеленом РАФике, принадлежавшем стрелку, но с 2012 года не работавшем, полицейские нашли гранаты и растяжку, шнур от которой, по непроверенным данным, вел в квартиру Дорошенко.

Пока эта вся доступная нам информация.

Андрей Колисниченко, Виктор Босняк, «Думская»

Tags: Валентин Дорошенко, Одесса, русский мир, Украина

© Гуляй Поле

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