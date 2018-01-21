Одесская трагедия: что произошло на Новосельского, 48 и привело к гибели трех человек

Стрельба на Новосельского: во дворе – наркоточка, а первый погибший позарился на запасы металла.

Как установила «Думская», выяснили подробности случившегося на улице Новосельского, 48, расспросив соседей «стрелка», официальные пресс-службы и источники в органах, полицию вызвали все-таки до того, как началась стрельба. Первый звонок поступил в дежурную часть Приморского отдела в 15:00, утверждает советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, об этом пишут корреспонденты «Думской» Андрей Колисниченко и Виктор Босняк побывавшие на месте трагедии на Новосельского, унесшей три человеческих жизни. Звонил аноним, который почему-то думал, что попал в СБУ. Он рассказал, что «скрывающийся от следствия Валентин Дорошенко находится у себя дома».

Тем временем, между 14 и 15 часами, во дворе на Новосельского, 48 вспыхнула словесная перепалка между Дорошенко и Константином Пиковским, ранее судимым жителем Коблевской улицы по кличке Пика.

«Пиковский был судим по 185, 186 и 309 статьям УК – за кражи, ограбление и хранение наркотиков без цели сбыта, — говорит один из наших собеседников. – Этот двор он посещал часто, потому как там давно уже существует наркоточка, которую почему-то игнорировали полицейские. Под дверью Дорошенко лежал листовой металл, который Пика вместе с другим товарищем, известным как Червяк, решил украсть. Владелец вышел и предупредил, что делать этого не стоит, вот и вспыхнула сначала перепалка, а потом потасовка. Услышав шум, соседи вызвали полицию».

Получив сигнал о драке на Новосельского, 48 и информацию о скрывающемся там же подозреваемом, правоохранители решили направить туда не патрульных, а опергруппу из Приморского отдела полиции. Как показали дальнейшие события, это была ошибка.

Дорошенко формально находился в розыске с тех пор, как перестал ходить к следователю по давно уже заглохшему делу о беспорядках на Еврейской улице в 2013-м году. При этом жил он по-прежнему на Новосельского, никуда не уезжал и особо не скрывался. Полицейские знали о его местонахождении, но до вчерашнего дня трогать сталиниста не хотели.

«Понимаете, Дорошенко все считали безобидным сумасшедшим, который может вызвать мэра на «дуэль», устроить фриковское шествие под дурацкими плакатами, но в принципе неопасен, — объясняет сотрудник ГУНП, пожелавший остаться неназванным. – Да и преступление, которое ему вменяли, было мелким, ничего такого в тот день, когда задерживали Маркова, он не делал. Других участников, включая организаторов, давно уже освободили от ответственности. Следователь считал лишней тратой времени им заниматься, поэтому его и не трогали. Но когда поступил сигнал, игнорировать факт присутствия фигуранта розыска по месту жительства уже было нельзя. Вызвали участкового и поехали».

Полицейские из Приморского отдела выехали в 15:10, четырьмя минутами ранее из опорного пункта вышел участковый инспектор Сергей Пригарин. Тем временем Дорошенко выяснял отношения с Пикой уже на улице. Когда прибыли полицейские, «сталинист» запаниковал: он решил, что сейчас у него найдут оружие, потом обыщут дом, а там… В общем, он достал лежавший в кармане самодельный пистолет (все-таки это оружие не могло стрелять очередями) и открыл огонь на поражение. Первым на его пути оказался капитан полиции Дмитрий Литвинюк, получивший сразу пять пуль в упор. Участковому Пригарину досталась пуля в грудь, водитель райотдела был ранен в бедро. Все это произошло примерно в 15:23.

Пока Дорошенко расстреливал полицейских, Пика попытался бежать (по другим данным, он бросился на стрелка, чтобы отобрать оружие). Однако убийца уже вошел во вкус. Он догнал Пиковского возле школы и застрелил его. Пуля попала в сердце.

Тут подъехали патрульные. Время, по таймингу Форостяка, — 15:29, через шесть минут после того, как поступило сообщение о стрельбе. Командир экипажа патрульной полиции оценивает обстановку, для порядку предлагает Дорошенко сдаться, после чего открывает огонь. Дорошенко стоял в этот момент у калитки, но открыть ее сразу не смог: он редко выходил из дома и не знал, что дверь открывается с усилием на себя. Патрульный стрелял очень метко — из четырех в «сталиниста» попали две пули. И это с расстояния 30-40 метров! По всей видимости, с огневой подготовкой у патрульной полиции Одессы все хорошо.

В гостях у Дорошенко были два каких-то странных типа, тоже ранее судимых. Как только прибыли полицейские, типы залезли в погреб и закрыли дверь. Там их и нашли полицейские вместе со станками, заготовками для оружия и готовыми пистолетами. Кстати, токарный и сверлильный станки, которые были в схроне, Дорошенко украл в школе №122, где работал сторожем, пока его не выгнали за избиение технички и сексуальные домогательства к учителю биологии. Об этом «Думской» рассказали работники учебного заведения.

В зеленом РАФике, принадлежавшем стрелку, но с 2012 года не работавшем, полицейские нашли гранаты и растяжку, шнур от которой, по непроверенным данным, вел в квартиру Дорошенко.

Пока эта вся доступная нам информация.

Андрей Колисниченко, Виктор Босняк, «Думская»