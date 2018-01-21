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Новости

Молдова собирается выставить счет России за оккупацию Приднестровья

«Европейская Правда»
21 января 2018

Молдова подсчитает ущерб от российской оккупации Приднестровья.

Молдавская власть планирует нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье. Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, передает «Европейская Правда».

По его словам, Москве могут предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов.

«Мы намерены нанять международную юридическую фирму чтобы подсчитать убытки, нанесенные в связи с российским присутствием в Приднестровье в течение 25 лет. Счет (к РФ) будет измеряться миллиардами долларов», — заявил Канду.

Спикер парламента Молдовы подчеркнул, что не имеет сомнения в корректности употребления термина «оккупация». Он также сообщил, что в Приднестровье, по подсчетам молдавских властей, находятся 2000 российских военных-оккупантов, которые проводят совместные учения с так называемой приднестровской армией. «Россия нарушила международное право», — заявил политик.

«Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине», — сказал Канду.

Он добавил, что молдавские власти пытаются обсуждать этот вопрос на международном уровне и надеется, что его поднимут в ООН.

Напомним, в августе этого года постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару сообщил в секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о «полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».

«Европейская Правда»

Tags: Молдова, Приднестровье, Россия

© Гуляй Поле

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