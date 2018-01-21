Молдова собирается выставить счет России за оккупацию Приднестровья

Молдова подсчитает ущерб от российской оккупации Приднестровья.

Молдавская власть планирует нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье. Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, передает «Европейская Правда».

По его словам, Москве могут предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов.

«Мы намерены нанять международную юридическую фирму чтобы подсчитать убытки, нанесенные в связи с российским присутствием в Приднестровье в течение 25 лет. Счет (к РФ) будет измеряться миллиардами долларов», — заявил Канду.

Спикер парламента Молдовы подчеркнул, что не имеет сомнения в корректности употребления термина «оккупация». Он также сообщил, что в Приднестровье, по подсчетам молдавских властей, находятся 2000 российских военных-оккупантов, которые проводят совместные учения с так называемой приднестровской армией. «Россия нарушила международное право», — заявил политик.

«Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине», — сказал Канду.

Он добавил, что молдавские власти пытаются обсуждать этот вопрос на международном уровне и надеется, что его поднимут в ООН.

Напомним, в августе этого года постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару сообщил в секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о «полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».

«Европейская Правда»