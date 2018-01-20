В министерстве по вопросам оккупированных территорий просят не спешить с разрывом дипотношений с Россией

Замминистра Грымчак заявляет, что разрывать дипотношения с Россией нельзя ради политзаключенных находящихся в российских тюрьмах. Никакой реальной выгоды от такого разрыва замминистра не видит.

Разрыв дипломатических отношений с Россией ухудшит ситуацию украинских политзаключенных, которые незаконной удерживаются в тюрьмах на территории РФ. Об этом заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает «Радио Свобода».

«У нас есть сегодня 60 или 72 пленных наших в российских тюрьмах … Я не о ОРДЛО сейчас и не о Крыме. Я о российских тюрьмах. Сегодня к ним имеют доступ консулы, они имеют право помощи им и так далее. У меня вопрос: мы разорвали дипотношения — кто этим будет заниматься? Это первое. И второе. В чем наш выигрыш? Мы, извините, выйдем и скажем: мы сделали так, как мы считали нужным, потому что именно так, как считают наши «зрадофилы», надо вести войну. Это единственное основание сегодня разорвать», – сказал он.

При этом Грымчак добавил, что Украина может разорвать дипотошения с Россией в любой момент когда это станет необходимо.

«Гуляй Поле» напоминает, что другой замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) – Георгий Тука выразил надежду на следующий обмен пленными в феврале.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства

«Радио Свобода»