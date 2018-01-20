В Греции посольство Украины подверглось нападению неизвестных

В результате атаки с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства. В организации и осуществление нападения подозревают пророссийские силы в Греции.

В Греции на посольство Украины напали с «коктейлями Молотова». В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили попытку нападения на посольство Украины в Греции с бутылками с зажигательной смесью. Об этом в субботу сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет «Украинская Правда».

По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

«С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране, заботимся о безопасности и принимает меры по всем странам», – отметил Климкин.

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 20, 2018

Он также предположил, что нападавшими были радикалы, которые совершили нападение «под влиянием России».

По данным местного издания Newpost.gr, примерно в два часа ночи неизвестные подожгли три автомобиля у здания украинского посольства. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось погасить огонь 3:40 на рассвете (по местному времени), пишет «Европейская Правда».

В свою очередь спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила в эфире телеканала «112 Украина», что по факту инцидента уже начато расследование.

Также Беца сообщила, что неизвестные подожгли машины сотрудников посольства.

«В ночь на 20 января группа неизвестных осуществила поджог частных машин сотрудников посольства Украины в Греции. Территория, прилегающая к зданию посольства, была забросана бутылками с зажигательной смесью. Никто из наших граждан, представители дипломатического персонала не пострадал», – сообщила она.

На место события были вызваны пожарная бригада и полиция, представители посольства сотрудничают с правоохранительными органами Греции, которые начали по факту инцидента расследование.

«Велика вероятность, что данное нападение было осуществлено радикалами, под влиянием России. Первыми об этом сообщили российские сайты в Греции», – отметила Беца.

«В ближайшее время глава МИД Украины намерен провести разговор с главой МИД Греции по факту инцидента», – добавила она.

Позже появилось сообщение, что Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом. Об этом после попытки нападения на украинское посольство в Афинах сообщила «Громадському» пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Мы понимаем, что за 4 года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств», – отметила пресс-секретарь.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

«Украинская Правда»