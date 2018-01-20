Следующий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО должен состояться в феврале

Такую надежду высказал замминистра МинТОТ Тука. На сегодняшний день Украина обменялась удерживаемых лиц с ОРДЛО.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Георгий Тука предполагает, что очередной этап освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО граждан Украины состоится в феврале. Такое мнение Тука высказал в эфире телеканала «NewsOne» 20 января, пишет «Интерфакс-Украина».

«Очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие», – заявил Тука.

При этом сроки обмена он связал с предстоящими выборами президента РФ, которые состоятся 18 марта и с тем, что это выгодно действующему президенту РФ Владимиру Путину, который также баллотируется на этих выборах.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемыми людьми. Украинская сторона передала боевикам 233 человека, а забрала 73 человека.

18 января 2018-го представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена. Как отметила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер, «освобождение должно состояться в кратчайшие сроки».

У 2018 році пріоритетом залишається безпекова складова Мінських угод. Завдання #1 – забезпечення всеосяжного і сталого … Опубліковано Даркою Оліфер 18 січня 2018 р.

Также она сообщила, что украинская сторона будет предлагать создать новую рабочую подгруппу для обсуждения «модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях».

«Гуляй Поле» напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

«Интерфакс-Украина»