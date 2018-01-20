Процесс евроинтеграции Украины способствует сохранению санкций

Наличие положительной динамике в процессе украинской евроинтеграции препятствует лоббистским интересам России в Европе и США. В том числе евроинтеграция служит залогом сохранения санкций.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что выполнение Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС помогает противостоять лоббистским усилиям европейского бизнеса относительно снятия санкций с РФ. Об этом Иванна Климпуш-Цинцадзе пишет в своей статье «Не так те враги, как добрые люди», опубликованной на сайте «ZN,UA».

«Но евроинтеграция дает положительные результаты не только в экономике. Наше продвижение и последовательное выполнение обязательств в рамках евроинтеграционных процессов является одним из мощных факторов сопротивления российской агрессии. Не открою большой тайны, если скажу, что в европейской политике есть много кругов, заинтересованных в снятии с России санкций, которые отрицательно сказываются на прибылях европейского бизнеса.», – заявила она.

Особо подчеркивается, что именно процесс евроинтеграции Украины ставит заслон на лоббистских попытках Кремля обернуть ситуацию в обратную сторону.

«И противостоять лоббистским усилиям этих кругов удается именно благодаря нашему продвижению по пути евроинтеграции, выполнению обязательств в рамках Соглашения и других двусторонних документов, что позволяет нам говорить с европейскими партнерами откровенно и с сильных позиций», – считает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции .

«Гуляй Поле»