«Не так те враги, как добрые люди»

Кому еще мешает евроинтеграция.

Начало действия безвизового режима и окончательное вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стали самыми большими евроинтеграционными достижениями Украины не только в прошлом году, но и за всю нашу независимую историю. Однако более важным для процесса евроинтеграции, кажется, будет год 2018-й. Ведь он станет своеобразным тестом на прочность евроинтеграционных устремлений – как для властной элиты, так и для гражданского общества, пишет на страницах «ZN,UA» вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Пройдя наиболее яркие и сразу ощутимые для широкой массы вехи евроинтеграционного пути, мы должны сосредоточиться на кропотливой, рутинной работе по воплощению принципов и стандартов ЕС в повседневную практику. Преодолев системную инерцию, предвыборный популизм и даже сопротивление евроинтеграционным процессам – откровенное или скрытое.

Имеет ли евроинтеграция смысл?

За последние четыре года понимание евроинтеграции и ее значения в развитии Украины подверглось драматическому и, я бы сказала, фундаментальному изменению. К сожалению, далеко не все, даже во власти, смогли это осознать и скорректировать свои действия согласно этой трансформации.

Долгое время евроинтеграция была для украинской элиты частью довольно интересной, но бесперспективной геополитической игры. Политика многовекторности позволяла нашей элите балансировать между интересами Запада и России, постоянно переключая вектор геополитического сотрудничества. И при этом не брать на себя обязательств и не нести политической ответственности.

Страна за это заплатила полную цену: консервацией постсоветской экономической модели, сохранением полуфеодальной властной и правоохранительной систем, преступной запущенностью Вооруженных сил и систем национальной безопасности, наличием хилого и опасного внеблокового статуса, раздуванием социальных обязанностей государства, чтобы прикрыть недостатки олигархической экономики.

После Революции достоинства ситуация изменилась принципиально. Ценой сотен жизней на Майдане и тысяч – во время сопротивления российской агрессии мы преодолели грех многовекторности, в который впала элита независимой Украины. Требование людей, которые устояли и выстояли, пройдя чистилище Майдана, было четким и недвусмысленным: окончательно определиться с выбором, и этот выбор – путь в Европу, ориентация на Запад. Таким образом, евроинтеграция стала общественным императивом, которого нельзя избежать.

Принципиальное изменение заключается еще и в том, что, в отличие от минувших времен, евроинтеграция стала процессом, предполагающим четкие обязательства Украины по воплощению в жизнь европейских стандартов и норм, синхронизации законодательства, внедрению верховенства права, подлинно рыночной экономики, защиты прав и свобод человека. И само выполнение этих требований является нашими преимуществами и возможностями. Ведь построение системы европейского образца – это на сегодняшний день единственный и безальтернативный путь «отложенной» модернизации Украины. В этом и есть истинный смысл нашей евроинтеграции. В Украине, учитывая нашу близость к Европе – географическую, историческую, ментальную, модернизация не может происходить без воплощения европейских принципов.

Евроинтеграционные мифы и их изобличение

Мощный импульс, приданный евроинтеграции Революцией достоинства, позволил нам пройти большой путь за исторически короткое время. За двумя событиями, которые известны всем украинцам, – предоставлением безвиза и Соглашением об ассоциации – стоят сотни решений, принятые всеми ветвями власти и на разных ее уровнях. Гриф «необходимо для евроинтеграции» действительно был знаком, заставлявшим министров и народных депутатов обращать особое внимание на неотложность и важность законопроектов.

В прошлом году нам удалось серьезно продвинуться в не очень заметных для широких масс, но важных сферах. Мы приняли ряд законопроектов по вопросам энергетики и энергоэффективности, являющихся существенной частью требований ЕС. Мы сделали первый шаг в приближении к цифровым стандартам ЕС и в реформировании электронной цифровой подписи в Украине (Закон об электронных доверительных услугах). Есть значительный прогресс в законодательной части реформы системы безопасности пищевой продукции (два закона: о государственном контроле в этой сфере и о безопасности кормов). Также принят базовый закон в сфере управления окружающей средой и интеграции экологической политики во все отрасли (Закон об оценке влияния на окружающую среду). Обеспечена законодательная база для введения международных стандартов в сфере бухучета и финансовой отчетности, а также аудиторской деятельности (приняли два соответствующих закона).

Мы начали официальные переговоры о заключении Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА) – это важный шаг к устранению технических барьеров для нашего промышленного экспорта. Для расширения экспортных возможностей в 2017 г. приняты законы о ратификации Конвенции о правилах происхождения товаров «Паневромед» и Соглашение об участии Украины в программе ЕС «Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME)». Одобрены стратегические документы, внедряющие европейские принципы в разных сферах: Национальная стратегию обращения с отходами, Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок, Энергетическая стратегия Украины на период до 2035 г. Украина включена в индикативные карты Европейской транспортной сети TEN-T – это развитие транзитного потенциала страны. Правительство утвердило План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации,

Эти и многие другие победы позволили нам получить репутацию партнера, способного выполнять взятые на себя обязательства.

Вместе с тем евроинтеграция лишь за последние годы уже успела обрасти мифами, которые создают препятствия на пути продвижения Украины к европейским ценностям и стандартам. В начавшемся году влияние этих мифов, к сожалению, будет лишь возрастать.

Первый из них – «евроинтеграция дает все». Он был довольно распространен еще до Революции достоинства – даже в украинском политическом дискурсе. Ряд политических сил прямо пропагандировали достижение европейского уровня зарплат и пенсий в обмен на голоса избирателей. Достаточно выйти на улицу и поговорить с людьми, чтобы убедиться: этот миф до сих пор живуч среди широких масс. Однако размеры зарплат и пенсий зависят от экономического развития, а оно, в свою очередь, – от евроинтеграционных реформ, но имеет отложенный эффект. То, что мы делаем сейчас, даст эффект через три, пять или десять лет. Но мифология требует эффекта «здесь и сейчас», а тезис «евроинтеграция дает все» – простейший и идеальный для использования в популистской риторике. Политические силы реванша, которые будут рваться к власти на протяжении следующего избирательного цикла, будут использовать его в полную силу. Заламывая руки, будут спрашивать, почему же евроинтеграция не дала всего и сразу, и сравнивать современное состояние вещей с мифическим образом европейского благосостояния, которое, наверное, должно упасть на нас с неба.

Второй миф, противоположный, но парадоксально дополняющий первый: «евроинтеграция не дает ничего». Приходилось слышать и о том, что обедневшие украинцы не будут пользоваться безвизом; о том, что без российского рынка мы потеряем весь наш экспортный потенциал; бессмысленные конспирологические выводы, что Европа хочет превратить Украину в сырьевой придаток Запада. С началом избирательных кампаний скорость и масштаб распространения этих месседжей лишь усилятся.

Однако реальность доказывает противоположное. За минувший год миграционная служба выдала около 4 млн биометрических паспортов, владельцы почти 400 тыс. из них уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС.

Согласно данным Минэкономразвития, экспорт украинской продукции за 11 месяцев прошлого года возрос на 20,6%, причем экспорт в ЕС – на 30,4. Лишь за неполный последний год мы экспортировали в Европу, наш крупнейший торговый партнер, товаров на 15,9 млрд долл. – это на 3,7 млрд больше, чем в 2016-м. Предприятия почти всех регионов Украины, кроме Луганской области, в прошлом году нарастили отгрузки в ЕС. Можно без преувеличения сказать, что экономика Украины – а прежде всего это малый и средний бизнес – преодолела шок от закрытия экспортных позиций на российском рынке. На 40% увеличилось количество украинских предприятий-экспортеров по сравнению с началом действия зоны свободной торговли с ЕС. В значительной мере благодаря действию Соглашения об ассоциации мы смогли переориентироваться на новые рынки и встать на путь восстановления нашей экспортно ориентированной экономики. Это еще не победа, но это начало роста.

Но евроинтеграция дает положительные результаты не только в экономике. Наше продвижение и последовательное выполнение обязательств в рамках евроинтеграционных процессов является одним из мощных факторов сопротивления российской агрессии. Не открою большой тайны, если скажу, что в европейской политике есть много кругов, заинтересованных в снятии с России санкций, которые отрицательно сказываются на прибылях европейского бизнеса. И противостоять лоббистским усилиям этих кругов удается именно благодаря нашему продвижению по пути евроинтеграции, выполнению обязательств в рамках Соглашения и других двусторонних документов, что позволяет нам говорить с европейскими партнерами откровенно и с сильных позиций.

Наконец, миф третий. По-моему, самый опасный. Миф о том, что «евроинтеграция может быть частичной и даже мнимой». К сожалению, этот миф достаточно крепко засел в головах многих представителей властной элиты. По большому счету, он является следствием времен многовекторности. Когда евроинтеграция воспринималась как геополитическая игра, и поэтому как нечто ненастоящее, иллюзорное. Как нечто, что можно имитировать.

Это парадоксально, но многие во власти и поныне думают, что евроинтеграция может логически завершиться с получением безвиза и вступлением в силу Соглашения об ассоциации – как событиями самыми яркими и понятными. Многие убеждены, что евроинтеграция не должна затрагивать внутренние процессы, происходящие в органах власти, в обществе; что внедрение новых принципов – прозрачность власти, нулевая толерантность к коррупции, верховенство права – не являются обязательными. Наконец, что евроинтеграция может осуществляться выборочно, что из нее можно выдергивать те решения, которые сегодня являются «выгодными» и «забывать» об остальных требованиях.

Этот миф – не выдумка. Мы ежедневно сталкиваемся с врагами евроинтеграции. Если обобщить, то их пять.

Первый враг – бюрократическая инерция, не позволяющая эффективно внедрять евроинтеграционные реформы.

Второй – лоббизм, который откровенно противится евроинтеграционным реформам.

Третий – популизм, т.е. «простые решения» для сложных проблем. Решения, которых в евроинтеграции не существует, как и в политике в целом.

Еще один враг евроинтеграции – коррупция. Она досталась нам в наследство с колониальных времен, и до сих пор не уничтожены ее ключевые основы: зарегулированность экономики, непрозрачность политики. Не имеет значения, каков объем убытка от коррупции – миллиард гривен или всего сто. Любое коррупционное деяние – препятствие на пути в Европу.

Но один из самых коварных врагов евроинтеграции – пренебрежение верховенством права. В том числе в процессе борьбы с той же коррупцией. Если мы, побеждая коррупционеров, в стремлении большего общественного резонанса не будем учитывать требования законности, соблюдение процедур и принципа уважения к праву человека – это не будет содействовать продвижению к европейским ценностям. Ведь верховенство права – именно тот стержень, который сделал Европу Европой в намного большей степени, чем даже рыночная экономика. Поскольку верховенство права в Европе было задолго до создания рынка.

Если бы эти «враги» евроинтеграции существовали только в виде мифов, то были бы для нас не столь уж большой проблемой. Но они становятся факторами блокирования и торможения евроинтеграционних инициатив – чем дальше, тем более мощными. Чтобы побороть их, надо изменить сознание всех ответственных за принятия решений на всех уровнях. И признать, что нельзя быть немножко евроинтегрированным – так же, как нельзя быть немножко беременной. Евроинтеграция – большой, кропотливый труд. Это зачастую принятие непопулярных сегодня решений, но которые дадут эффект завтра. Это стремление перестроить систему власти и общественного отношения по определенному образцу и с учетом национальной специфики. Стремление, которое не может угаснуть только потому, что безвиз уже предоставлен, а Соглашение ратифицировано и работает.

Повестка дня-2018

Я считаю наступивший год самым важным для европейской интеграции Украины. Непосредственно ощутимые победы уже достигнуты. Вряд ли можно ожидать от ЕС какого-то нового шага, наподобие безвиза, – он просто не предусмотрен европейской политикой. Евроинтеграция 2018 года станет «тихой», она будет мало заметной и мало понятной широкой массе, но не менее важной для будущего страны.

Нам нужно утвердить правительственно-парламентскую Дорожную карту по выполнению Соглашения об ассоциации, по которой мы должны двигаться. Кроме того, в этом году соответствующие двусторонние органы Ассоциации должны утвердить дорожные карты по адаптации законодательства в таких сферах, как государственные закупки, санитарные и фитосанитарные мероприятия, финансовые, почтовые и курьерские услуги, морские международные перевозки. Есть все шансы активно продвигаться в интеграции Украины в цифровой рынок ЕС.

Необходимо принять ряд законодательных актов по вопросам внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного транспорта и безопасности пассажирских перевозок, а также перевозок опасных грузов. Мы должны выполнить домашнюю законодательную работу, чтобы присоединиться к Конвенции ЕС о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Для этого, в частности, надо внести изменения в Таможенный кодекс Украины насчет уполномоченного экономического оператора, единой таможенной декларации, и начать работу системы NCTS. Важными задачами на этот год являются запуск обновленной системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов, принятие законопроектов о маркировании и информации для потребителей и установление требований к упаковке для пищевых продуктов.

Чтобы развивать отечественный высокотехнологичный экспорт и подготовиться к подписанию Соглашения АСАА, следует принять изменения в законы о технических регламентах и оценке соответствия и об осуществлении государственного рыночного надзора. В сфере экологии – ускорить принятие законопроекта о стратегической экологической оценке, предотвращении загрязнения подземных и поверхностных вод, проведении мониторинга и оценке загрязнения воздуха.

В сфере общественного здоровья жизненно важно принять законодательство, устанавливающее европейские стандарты безопасности донорской крови и ее компонентов и работы службы крови. В сфере энергоэффективности – установить требования европейского уровня к энергопотребляемым продуктам с экодизайном (например, посудомоечные или стиральные машины, холодильники, водонагревательные котлы и т.п.).

Задачей в этом году является также принятие органами Ассоциации решений об обновлении приложений к Соглашению об ассоциации и графиков имплементации отдельных актов ЕС.

Этот перечень отнюдь не является исчерпывающим, но все эти процессы должны быть прозрачными для общественности, которая сможет через портал мониторинга «Пульс соглашения» отслеживать прогресс в его выполнении.

Но «враги евроинтеграции» никуда не денутся. Даже больше, их влияние, к сожалению, будет расти. Особенно это касается «детской болезни популизма», охватившей сейчас почти весь западный мир, и Украина – не исключение. Мы входим в большой избирательный цикл, и есть все шансы получить обострение болезни. Очень просто предусмотреть попытки блокировать евроинтеграционные инициативы в парламенте; попытки «приписать» принятие или непринятие определенных законопроектов на свой политический счет; деструктивную борьбу по малейшему поводу. Евроинтеграция вновь – может, в последний раз в истории, но неизбежно – станет картой, которую будут разыгрывать политические силы. Как всегда накануне выборов, будут расти бюрократическая инерция и лоббизм.

То есть Украина в 2018 году вынуждена будет пройти тест на прочность собственных евроинтеграционних стремлений. Идеальным был бы вариант вывести евроинтеграцию за скобки политической борьбы, поскольку она является окончательным выбором украинского народа, и дискутировать только о путях и решениях, которые мы должны принять для выполнения евроинтеграционних задач, как это делали центральноевропейские страны.

И здесь у меня есть надежда на гражданское общество Украины. Как это ни парадоксально, но оно тоже будет проходить в этом году тест на прочность евроинтеграционних намерений. Понятно, что гражданское общество (особенно его организованная часть) должно быть по определению оппозицией к любой власти. Но хочу предостеречь общественных деятелей от восприятия власти как монолита, у которого одно мнение на все и действующего по команде. В действительности линия разграничения сейчас проходит не между властью и обществом, а между теми, кто предан европейскому выбору, и теми, кто хочет мнимой евроинтеграции. Следовательно, первые нуждаются в поддержке гражданского общества. Не для себя как для чиновников или политиков. А для европейской интеграции как идеи, плана и практики. И только если поддержка и помощь гражданского общества будет мощной и действенной, если эта поддержка будет касаться конкретных законопроектов и реформ, мы сможем преодолеть сложный предвыборный период и успешно пройти тест на прочность. Если у евроинтеграции Украины есть враги, то уж точно есть и друзья. И я убеждена: друзей искренних и преданных у нее намного больше.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, «ZN,UA»