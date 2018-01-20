Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует де-факто сложившуюся ситуацию

Это закон не нарушает минских договоренностей, подчеркивает в своем заявлении вице-спикер ВР Геращенко.

Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей – оккупацию части Украины Российской Федерацией. Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности — это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую», – заявила она.

Далее вице-спикер подчеркнула, что на самом деле перечеркивает все достигнутые и не выполненные до конца минские договоренности. В первую очередь – это не соблюдение «режима тишины», нарушаемые постоянными обстрелами украинских населенных пунктов и военных позиций.

«Это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения перечеркивает минские соглашения, а не закон о реинтеграции», – добавила Геращенко.

Закон про реінтеграцію Донбасу фіксує справжній стан речей- окупацію частини України Російською Федерацією. Всі розмови,… Опубліковано Iryna Gerashchenko 19 січня 2018 р.

Она пояснила, что Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосванные в первом чтении изменения в Конституцию, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017 , и закон об амнистии с сентября 2014.

«Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность – оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как «эффективный контроль», но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно – априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе», – отметила Геращенко.

«Гуляй Поле» напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

«Гуляй Поле»