В Сербии требуют ввода Российских войск в Косово

Пророссийские силы Сербии обратились к Путину с просьбой ввести войска в Косово. Как известно, Сербия вышла из переговоров ЕС относительно улучшения отношений с Косово после убийства сербского политика в Косово.

Пророссийская партия «Сербская лига» призывает власти страны обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот ввел войска в Косово. Об этом говорится в обращении председателя партии Александра Джурджева, которое опубликованном на сайте партии 19 января, передает «Европейская Правда».

«Сербская Лига» предостерегает, что временная Миссия ООН и EULEX в Косово не в состоянии защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная задача заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения», – заявил он.

В связи с этим Джурджев призвал сербские власти срочно воспользоваться правом, предоставленным резолюцией №1244 СБ ООН и разместить 999 сербских солдат на территории Косово и Метохии.

Кроме того, он просит немедленно инициировать переговоры с Россией относительно участия российских миротворцев в Косово и Метохии, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества».

«Сербская лига» призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент, обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации, и, по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии, подписать соглашение между Сербией и Россией», – заявил Джурджев.

Отметим, что партия «Сербская Лига» выступает за тесное сотрудничество с Россией, которая, по ее мнению, является «защитницей православных народов», и против того, чтобы страна стала «колонией западных государств».

«Хотя 70% наших граждан против НАТО, все партии в парламенте выступают за сотрудничество с НАТО… Мы должны помнить, что членство в ЕС не гарантирует высокого уровня жизни, что хорошо видно на примере Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Хорватии», – говорится на сайте партии.

Напомним, Напомним, 16 января в северной части города Косовска-Митровица был застрелен лидер косовских сербов Оливер Иванович. Президент Сербии Александр Вучич считает терактом убийство сербского политика.

Как известно, Сербия вышла из переговоров ЕС относительно улучшения отношений с Косово после убийства сербского политика в Косово. Об этом сообщало агенство «EUobserver».

«Убийство Оливера Ивановича является террористическим актом, направленным на дестабилизацию ситуации в Косове и атакой против всего сербского народа. Мы прекращаем переговоры», – заявила сербская делегация во вторник в Twitter.

Переговоры должны были продолжаться три дня. Источник в ЕС сообщил, что еще рано говорить, когда они могут возобновиться.

Президент Сербии Александар Вучич, который во вторник созвал заседание Совета национальной безопасности, назвал терактом убийство Ивановича.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини призвала лидеров Косова и Сербии не обострять конфликт после убийства лидера косовских сербов Оливера Ивановича.

Напомним, лидер косовских сербов Оливер Иванович был застрелен утром 16 января в северной части города Косовская Митровица.

Иванович – бывший чиновник сербского правительства и руководитель политической партии косовских сербов «Свобода, демократия, справедливость».

Суд Косова ранее осудил Ивановича за совершение военных преступлений во время войны 1998-99 годов. Однако этот вердикт был отменен. Именно в этот период продолжается просмотр данного дела.

«Гуляй Поле» напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

Получаются в действительности «двойные стандарты» в отношение к ситуации, в чем обычно обвиняет Украину и Запад. С одной стороны Россия поддерживает «территориальную целостность» Сербии, не признавая независимости Косова. С другой стороны – оккупирует украинские территории и поддерживает на них «сепаратизм», фактически противореча собственным утверждениям об «уважение территориальной целостности».

«Европейская Правда»