Кем был застреленный в Одессе Дорошенко: биография «боевого путинца»

Друг Витренко, защитник Маркова: кем был «боевой путинец» в Одессе. Валентин Дорошенко, застреленный в Одессе при попытке задержания, оказался известным персонажем с более чем ярким прошлым.

Беспокойно завершилось Крещение в Одессе. Пока по всей Украине щеголяли фотографиями в ледяных прорубях, в приморском городе разворачивался настоящий триллер с перестрелками и жертвами, пишет Олекса Шкатов на страницах «Depo.Одесса».

Все произошло около 15:00 на ул. Новосельского, 48. Как говорилось в первых сухих полицейских сообщениях, туда пришли участковый и два оперативника Приморского отдела полиции, потому что, по предварительным данным, там скрывалась «лицо, которое разыскивалась за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия)». Впрочем, просто так даваться в руки правоохранителей «лицо» не собиралось: злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия – в СМИ сообщается о самодельном устройстве, похожем на пистолет-пулемет УЗИ.

Ранив полицейских (участкового – в грудь, одного из оперативников – в ногу), он попытался убежать, но тут на место прибыла машина патрульных. Последние попытались с преступником поговорить, но огонь был открыт и по ним. После был открыт огонь в ответ, преступника ликвидировали на месте.

По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек. Из них трое правоохранителей (один – «тяжелый»), случайный очевидец происшествия, а также человек, который находился в одном помещении со стреляющим. Впоследствии появилась информация, что погибших в перестрелке двое.

В помещении, из которого велась стрельба, полицейские обнаружили вход в катакомбы, где был найден целый арсенал оружия. Застреленным же преступником оказался Валентин Дорошенко, пылкий пророссийский активист с богатой и яркой биографией, экс-кандидат в мэры Одессы, хорошо известный в городе и «засвеченный» в общенациональных СМИ благодаря своей упорной антиукраинской деятельности. Также сообщалось о штурме помещения уже после ликвидации Дорошенко.

Дорошенко родился 17 октября 1960. В 1982-м окончил Одесский инженерно-строительный институт по специальности «Водопровод и канализация». Его сомнительная слава разгоралась с конца 2000-х: он был известен как ярый украинофоб и поддерживал любые акции и силы антиукраинского направления. Так, он часто светился в пророссийских акциях, устроенных мэрией Костусева, представлялся как «член партии Сталина», «Еврейской повстанческой армии», организации «Евреи против Гурвица», один из лидеров так называемого «Зубр», основательницей является другая одиозная личность – Наталья Витренко.

В 2009-м он громко «вызвал на дуэль» тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица. Причина – оскорбление последнее руководительницы местного Контрольно-ревизионного управления Лилия Томашевская, которую Гурвиц сравнил с проституткой, мол, ведет себя так, словно ее «на стометровке подобрали» – это произошло после того, как на свет всплыли фото, на которых она взимает штаны со стриптизера , празднуя в баре назначения на должность. Дорошенко прискакал к «вражеской» мэрии на коне с якобы собственноручно выкованной шпагой и передал через «секунданта» письмо, в котором вызвал главы города на бой, а также перчатку, купленную на Привозе за 30 грн. Его группа поддержки из полусотни людей кричала «Гурвиц, вихиды!», Им противостояли промэрские активисты в белых халатах, с носилками и шприцами с зеленкой, что кричали «Дорошенко – в психушку!». Гурвиц не вышел, группы поддержки избили, дуэлянта забрала милиция, судьба лошади неизвестна. Словом, яркий и «свежий» в те времена цирк.

В 2010-м Дорошенко решил идти в мэры Одессы. Те выборы вообще были эпические в своей пестроте: Партию регионов в Одесский облсовет, например, вел митрополит-украинофоб Агафангел, в горсовет вторым номером «регионалов» рвалась матушка Серафима, настоятельница Свято-Михайловского монастыря, следующей за ней была дочь Сергея Кивалова Татьяна. Захотел получить кресло и «зубривець» Дорошенко, причем сразу мэрское. Правда, был отсеян еще на этапе регистрации, так как адрес его «партии» не совпало с местом ее регистрации, должность, на которую претендует, указанная неправильно, еще и документы «верный сталинец» подал с фотографией себя на коне и заявил, что «без киня не пойдет «. Мужик сказал – мужик не ушел. Словом, минимум дела – максимум огласки.

В начале мая 2012 Дорошенко, которого уже тогда называли «черносотенцем Маркова«, пришел с соратниками на мемориал «411 батарея» на «фронтовой привал», притянув флаги со Сталиным. Судя по всему, целью акции было покрасоваться с этими «знаменами», не более. За день до этого в Одессе оторвали голову «памятнике писающему Сталину» – скульптура не простояла и часа. Исполнительницей «диверсии» называли некую Розу Центер, активистку дорошенкиських «Евреев против Гурвица». Сам Дорошенко болтал, что его люди ничего не ломали, а просто пришли «сфотографироваться с Костусевым».

Чуть позже этот любитель Костусева вместе с толпой фанатиков от Агафангела пришел в павильон, где выставлялась работа Оксаны Мась «Алтарь наций». Тогда экс-кандидат на коне пытался сжечь портрет автора «богомерзкой инсталляции», но его задержала милиция. Между тем «возмущенные верующие» ходили вокруг павильона крестным ходом, управляемые «батюшкой с огромным крестом».

В октябре 2013 года, на Покров, Дорошенко с десятком «антифашистов» пришли срывать акцию местных «свободовцев» – их собралось тоже с десяток. «Черносотенец Маркова» перед началом акции успел попозировать на камеры с плакатом «Не мычи на мове – мутантом станешь». Правда, произведение его искусства не понравилось даже соратникам, поэтому транспарант пришлось свернуть.

Тогда же, осенью 2013-го, «дуэлянт» активно проявил себя во время столкновений под областным УВД, пытаясь отбить задержанного лидера пророссийской партии «Родина» Игоря Маркова. Его вместе с еще тремя участниками задержали, потом отпустили. Впоследствии был объявлен в розыск и вроде как скрывался.

О событиях весны 2014-го данные разные: одни источники называют его «куликовцем», другие говорят, что активной роли он в одесском Майдане не играл. Зато в 2014-м он успел побывать в «ДНР», однако и там ничем громким не отличилась, а тихо вернулся домой, где, не привлекая к себе лишнего внимания, жил и спивался в том доме, возле которого его сегодня и застрелили.

Олекса Шкатов, «Depo.Одесса»