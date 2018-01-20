Что задумал Кремль в ответ на закон о реинтеграции Донбасса

Закон о Донбассе. Зачем Кремлю говорить, что Украина готовится к войне. Официальные лица РФ с солидным опозданием отреагировали на принятый Верховной Радой закон о деоккупации. Да и сама реакция не удивила новизной.

Первым на решение украинских законодателей отозвался постпред России в Минской контактной группе Борис Грызлов. Он считает закон о реинтеграции «доказательством нежелания Киева найти политические компромиссы и выполнить свои обязательства». Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных Минских соглашений», – убеждал журналистов Грызлов и пригрозил Украине осложнениями. В том же ключе, только жестче, выдержано и заявление МИД России. У Лаврова, известного «знатока» истории, озаботились «неограниченными, близкими к диктаторским, полномочиями на подавление инакомыслия и недовольства», которые, по их мнению, получил Петр Порошенко. «Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», отметили в Москве. Ну и, конечно же, не преминули напомнить, что на Донбассе «ихтамнет». Вчера позицию МИД поддержал голос Путина Дмитрий Песков: Россия – не участница конфликта, об этом написано в Минских соглашениях, потому категорически не согласна с формулировками в украинском законе, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сетевой Оракул.

Отметим: реакция на голосование Рады на сайте МИД РФ появилась ближе к вечеру четверга, а Совбез президент РФ собрал только в пятницу, после крещенского купания. К этому времени в Украине свою «глубокую обеспокоенность» уже успели высказать и Виктор Медведчук, и «оппоблоковцы«, голосовавшие против закона, и «демократическая оппозиция», которую, что наталкивает на нехорошие мысли, тоже озаботили новые полномочия президента. Неужели в Кремле надеялись, что у их лоббистов в украинском парламенте хватит сил провалить закон? Вряд ли. Скорее речь идет о выработке в Кремле стратегии поведения в ответ на решение украинских депутатов. Точнее, препарирования этого события к условиям президентской кампании в России.

По итогам совещания в Совбезе СМИ РФ выдали сухую новость: украинский закон может «самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования». Нас же интересует, не даст ли Путин теперь приказ боевикам усилить обстрелы позиций ВСУ в ответ на признание России страной-агрессором. На все сто предвидеть действия Кремля, конечно же, нельзя, однако попытаемся предположить, что в зоне АТО ситуация останется примерно такой, как сейчас, – атаки на наши позиции не прекратятся, но и вперед террористы не пойдут. Во всяком случае до 18 марта, дня переизбрания Путина, никаких резких движений не будет. Как себя будет вести Кремль дальше, во многом зависит от Киева и наших партнеров на Западе. Последние пока не выказывали ни поддержки, ни неодобрения принятому закону. Значит, риски для Украины и себя там уже просчитали и не видят перспективы горячей стадии конфликта. Потому требуют от Киева ускорения реформ, а решения по поводу отношений с оккупированными территориями и т.п. сложности оставляют за скобками. При этом оставаясь нашими союзниками в войне с РФ.

Чтобы предположить сценарии, которые могут задействовать в России в связи с принятыми ВР новшествами, надо оценить угрозы, которые наш закон несет Кремлю. Есть опасность в плане международных судов, и этот пункт был одним из ключевых при агитации депутатов за законопроект, но российские власти хорошо выучили процедуры – до реальных решений в этих судах дойдет не скоро, потому это отложенные риски. А вот прямых медиаугроз для себя там, по всей видимости, на данный момент не увидели. И даже пытаются получить выгоду, перекладывая ответственность за действия «партии войны» в Украине на Запад.

Российскому избирателю расскажут, что Киев нарушает Минские соглашения, готовится к силовому сценарию возвращения Донбасса, но Путин не позволит втянуть Россию в войну. А вот на влиянии на сознание украинцев в Кремле попытаются сэкономить, оставив эту ресурсоемкую работу местным спикерам. Не надо забывать две вещи: первая – в Кремле считали и считают Украину несостоявшимся государством; вторая – там всегда собирали сливки с политических дрязг в нашей стране, со времен Ивана Мазепы ставя на местных кочебеев и искр. И как тут не вспомнить прогноз «Международные угрозы-2018«, представленный недавно московским аналитическим агентством «Внешняя политика». В нем, среди прочего, властям предлагается «дать нынешнему националистическому эксперименту в Украине свободно дискредитировать себя». Речь идет не о националистических партиях как таковых, а о власти в целом. Подрыв которой изнутри в Москве предпочитают оставить самим украинским политикам. Без разницы, кто они – бывшие «регионалы», националисты или прозападные либералы.

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»