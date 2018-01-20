Министр иностранных дел Украины Климкин прокомментировал заявление Трампа о переносе места проведения переговоров из Минска

Место проведения переговоров по Донбассу не имеет принципиального значения, таково мнение Климкина.

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер», передает «Интерфакс-Украина».

«Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию», – сказал Климкин.

По словам Климкина, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря «относительной нейтральности Белоруси» и хорошей логистике.

«Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место – абсолютно неважно», – подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщалось, 18 января 2018 президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит: «Давай в другом месте проведем». Я говорю: «Давайте», – сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН в четверг.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», – добавил Назарбаев.

«Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», – сказал Назарбаев.

«Интерфакс-Украина»