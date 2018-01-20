Боевики чинят препятствия восстановлению сотовой связи в ОРДЛО

Компания «Vodafone-Украина» не может приступить к ремонту поврежденных узлов связи в ОРДЛО. Все заявки компании на работу с поврежденным оборудованием на линии соприкосновения проигнорированы.

Боевики оставили без рассмотрения все заявки компании «Vodafone-Украина» на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе н.п. Оленевка Донецкой области. Об этом 20 января заявили представители украинской стороны СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Все заявки «Vodafone», подтвержденные гарантиями безопасности от штаба АТО и переданнные ОРДО, остаются без реализации. В настоящее время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО не представлено», – отметили в СЦКК.

СЦКК: ОРДО не надає гарантій безпеки на проведення ремонтних робіт «Vodafone Україна» на окупованій частині ДонеччиниУ… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 19 січня 2018 р.

Вместе с тем отмечается, что 19 января «Vodafone-Украина» завершила ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора в районе н.п. Веселая Гора в Луганской области.

«Это позволяет в полном объеме обеспечить услугами мобильной связи всех абонентов «Vodafone», которые проживают на оккупированной части Луганской области», – говорится в сообщении.

Как известно, 11 января «Vodafone-Украина» полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске, 12 января — в оккупированных районах Донецка.

В компании «Vodafone-Украина» заявили, что не смогут восстановить связь не оккупированных территориях Луганской области, отключенную в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, более трети оборудования «Vodafone-Украина» на неподконтрольной Украине территории находилась в нерабочем состоянии.

Лидер оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой «ДНР» для компании «Vodafone-Украина».

19 января в «Vodafone» сообщили, что работают над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеют определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение.

Штаб АТО