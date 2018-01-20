Что стоит за последним заявлением Трампа?

45-й президент США, что называется, за словом в карман не лезет. Он может сказать что угодно, где угодно и когда угодно. Это может касаться как большой политики, так и его личной и общественной жизни.

Дональд Трамп предложил свое решение проблемы Донбасса — сменить место переговоров, перенести из Минска, скажем, в Астану или какой-либо другой город. Об этом сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам своего визита в США. Предложение прозвучало во время личной беседы двух лидеров. В Москве на это особой реакции не последовало. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что, скорее всего, заявление Трампа не повлечет за собой серьезных последствий.

Уже после визита в США президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на специальной пресс-конференции сообщил: «Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он [Трамп] говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте». Первоначально переговоры по Донбассу должны были проходить в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Договорились, что в этом направлении будем работать».

Первое, что обращает на себя внимание в изложении разговора президентом Казахстана: Трамп — на «ты», а ему в ответ — на «вы». Навевает определенные мысли о том, кто в мире главный. Понятно, что Нурсултан Назарбаев выбрал удачный момент. Со стороны все это даже напоминает срежиссированное действо: сначала украинская Рада пытается поставить крест на минских соглашениях, а следом – как бы новый сценарий.

В ходе своего американского визита Назарбаев так или иначе говорил о России и своем беспокойстве, всем видом давал понять, что готов помирить глобальные державы.

«Проблему Северной Кореи можно решать только совместно – США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения между Соединенными Штатами и Россией, которые сошли на ноль», – заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Александр Лукашенко, понятно, обиделся. Кстати говоря, хорош ближайший союзник, партнер по единому экономическому пространству – хочет отобрать лавры миротворца.

В Москве также пока не оценили. Россия придерживается четкой позиции – минским соглашениям альтернативы нет. Об этом в очередной раз говорит и Дмитрий Песков.

«Место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей и приверженность «нормандскому формату», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уже ни для кого не секрет, что 45-й президент США, что называется, за словом в карман не лезет. Он может сказать что угодно, где угодно и когда угодно. Это может касаться как большой политики, так и его личной и общественной жизни. Он не особенно заботится о политкорректности или о последствиях. Поэтому фраза о переносе места переговоров, скорее всего, абсолютно ничего не значит.

Хотя позицию Назарбаева понять можно – он готов стать глобальным миротворцем. Да и Вашингтон не прочь замкнуть украинское урегулирование на себя. Однако главная проблема – ни США, ни Европа, ни, тем более, Казахстан не знают, как решать эту проблему. Так что известная басня Ивана Крылова здесь – самое точное определение.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»