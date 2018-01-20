Кремль провел совещание Совбеза для обсуждения принятого в Украине закона о реинтеграции Донбасса

В Москве прошло совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Путин собрал на совещание постоянных членов Совета Безопасности, что бы обсудить принятие в Украине закона о реинтеграции Донбасса.

В контексте ситуации в Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым Верховной Радой недавно новым законом по Донбассу. Об этом сообщает сайт администрации презента России

«Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и «нормандского формата», – говорится в сообщении.

Негативная оценка Кремлем принятого в Украине закона о реинтеграции Донбасса свидетельствует о разрушении планов российской гибридной войны против Украины. Примечательно, что российскую агрессию и оккупаццию украинских земель называли на заседании «внутриукраинским конфликтом». Кремль явно рассчитывал на получение рычага влияния на власть в Киеве «реинтегрировав» Донбасс на своих условиях.

В тоже время заметно активизировались и пророссийские силы в самой Украине. Негативную оценку принятому закону дал украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук, «Гуляй Поле» сообщало об этом. Медведчук говорит о том, что принятый закон «ставит крест на минских договоренностях».

В штыки восприняли новый закон и в ОРДЛО, так лидер донецкого криминально-террористического анклава Александр Захарченко заявил, что принятый закон «путь к дальнейшей эскалации конфликта». Позже в таком же ключе высказался и российский МИД, поддержав российских ставленников в ОРДЛО.

На сайте отмечается, что в совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В тоже время проссийские силы в самой Верховной Раде пытаются заблокировать вступление принятого закона в силу. Депутаты «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев внесли на рассмотрение парламента законопроект об отмене результатов голосования за принятый закон. Без рассмотрение этой депутатской инициативы закон о реинтеграции Донбасса не может быть подписан.

Верховная Рада в настоящее время находится на парламентских каникулах и, как минимум, на две недели закон о реинтеграции Донбасса «зависает» из-за отсутствия подписи спикера.

«Гуляй Поле»