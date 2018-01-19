Минск не дает ощущения безопасности украинским участникам Трехсторонней контактной группы

В Трехсторонней контактной группе объяснили, чем плох Минск как место для переговоров.

Столица Беларуси Минск соответствует почти всем требованиям как место мирных переговоров по Донбассу, но есть проблема. Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, ведущей переговоры в Минске, Ольга Айвазовская.

По ее словам, место проведения таких встреч должно соответствовать трем базовым критериям: политическая нейтральность принимающей стороны, логистическое удобство и гарантии безопасности.

По логистике, говорит Айвазовская, Минск очень удобен, ведь из Киева на самолете туда 50 минут. Также белорусы обеспечивают невмешательства в процесс и способствуют сторонам организационно.

«Вот по безопасности есть вопрос, точнее, недостаточным является ощущение самой безопасности, по крайней мере, у меня персонально. Не всегда это зависит от минских властей, скорее, накладывается контекст отсутствия российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми последствиями», – говорит переговорщица.

Она считает, что Беларусь могла бы подтвердить свою полную нейтральность на следующих голосованиях в ООН за резолюцию относительно Крыма и нарушения там прав человека.

Сьогодні багато питань від журналістів щодо зміни місця проведення консультацій в форматі ТКГ по Донбасу та реакції біло… Опубліковано Ольга Айвазовська 19 січня 2018 р.

По словам Айвазовской, Беларуси выгодно, чтобы переговоры велись на ее территории, ведь принимающая сторона получает от этого политическую и репутационную выгоду.

Как сообщало ранее «Гуляй Поле», президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Гуляй Поле»