ФСБ прячет концы в воду после своего провала в Украине

Российская имитация терактов: Как ФСБ прячет за решеткой от СБУ экс-пиарщика Кучмы. Если СБУ смогла «расколоть» жену Соколова, то агентурная сеть РФ в Украине начала сыпаться.

В России разворачивается любопытная чекистская эпопея с задержанием 16 января граждан РФ Сергея Соколова, Руслана Мильченко и Олега Антошина. Любопытная эта вся история, потому что имеет прямое отношение к Украине и козням российских спецслужб, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Но обо всем по порядку, чтобы составить целостную картину происходящего.

Кто такие эти Соколов, Мильченко и Антошин

Начнем по алфавиту – с Антошина. В 90-х был «борцом»: сперва отвечал за организацию спортивных мероприятий в спортклубе «Спартак». Затем стал замглавы по организации абсолютного чемпионата России по классической борьбе. С 1998 года – член Федерации греко-римской борьбы по Самарской области (среди людей, занимавших в ту время подобные должности обычным способом подзаработать была поставка кадров для криминальных структур). С нулевых возглавлял «Молодежное единство» в Тольятти (второй крупнейший город Самарской области) – молодежное, как видно из названия, крыло блока «Единство», предтечи нынешней «Единой России».

На базе этой организации «отплясывал» далее на политической сцене, став в 2004 году депутатом местной гордумы. После работал главой службы безопасности «Тольяттиазота». Такой вот местный верный путинец со связями и хорошим багажом полезных данных, который явно сыграл одну из ключевых ролей в подготовке инсценировки террористических актов на территории РФ с целью обвинить во всем украинцев, в том числе в Тольятти.

Мильченко. Бывший милиционер и директор коммерческой организации «Аналитика и безопасность». Под названием «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность» фирма была создана в 2008 году якобы для борьбы с коррупцией. Сооснователем организации является Соколов. И переходим к нему.

Это очень занимательный персонаж. Начнем с того, что в 90-х он был политтехнологом. В частности, в 1994 году помогал избраться Леониду Кучме. Уже через год «спутался» с олигархом и оппонентом Путина Борисом Березовским, при невыясненных обстоятельствах погибшим в 2013 году. Соколов возглавлял частную охранную фирму олигарха – «Атолл-1», созданную в 1995 году. В ней работали высококлассные специалисты, имевшие к тому же право носить оружие – винтовки M16. Она охраняли компании, отдельных лиц, а также, по свидетельствам СМИ, занималась по лекалам сотрудников спецслужб сбором компромата на высокопоставленных политиков и чиновников. Такая деятельность определенно тревожила эфэсбэшную клику, очевидно вынашивавшую уже тогда планы по «смещению» Ельцина. И важно то, что у людей, ее ведших, было оружие, т.е., любой налет силовиков с воспитательными целями окончился бы серьезным кровопролитием. В таком случае лучше действовать изнутри, конечно.

И тут с бухты-барахты через год работы ЧОП, в 1996 году, Соколов начинает выносить сор из избы якобы по причине задержек зарплаты. Он жалуется на Березовского и сливает всю подноготную изданию «Совершенно секретно». Через три года «Атолл-1» множат на ноль, Соколов попадает под следствие, но выходит сухим из воды. И продолжает свой конфликт с Березовским пуще прежнего. Тут можно сделать два вывода: во-первых, неудобная частная «спецслужба» ликвидирована, а ее коллекция чужих скелетов в шкафу, угадайте кому досталась.

Второе – Соколов, вероятно, был завербован. Или еще в 1995-1996 году или уже после ареста. Очень показательна его работа в «Аналитике и безопасности» – откровенном фейкотворце. Например, одним из последних «исследований» является сказка о работорговце-главе СБУ Василии Грицаке. И сама по себе организация имеет «мутное» прошлое. В СМИ можно найти сообщения о ее создании в 2008 году, есть данные о 2009, а некоторые издания, например, бывшая газета Березовского «Коммерсант» указывает 2000 год. К слову, последняя дата больше вписывается в общую хронологию подвигов Соколова, вероятно, начавшего еще в 90-х отыгрывать за пришедшего к власти Путина.

Что делал для Кремля

Например, организация мистифицировала трагедию с крушением Boeing Малайзийских авиалиний на Донбассе. «Аналитика и безопасность» стала творцом одного из фейков о том, что причиной катастрофы стал не российский «Бук» (этой версии придерживаются расследователи в Нидерландах, Украине и т.д.), а взрыв на борту. Мильченко утверждал, что вывод их так называемого расследования «очень мешал властям Украины», и потому центр якобы получал угрозы от СБУ.

Получал – не получал. Но то, что в СБУ «очень полюбили» компашку Соколова и Мильченко – факт. В августе прошлого года в Киеве по обвинению в работе на российские спецслужбы были задержаны двое граждан Украины – Александр Каратай и Дарья Мастикашева. Они занимались вербовкой бывших участников АТО для осуществления терактов на территории РФ: в Москве, Курчатове, Тольятти, Курске. Естественно, потом всплыло бы, что это участники АТО, и на Украину вполне могли бы навесить ярлык страны-спонсора терроризма.

Но какое отношение к этому делу имеет Соколов? Господин (или товарищ?) Соколов – гражданский супруг Мастикашевой. И их также СБУ подозревает в подготовке терактов в РФ.

Тольятти. Этот город на Волге вольно или невольно оказался в центре событий. В контексте всей шпионской истории нельзя не вспомнить о скандале с украинцем Сергеем Сотниковым, работавшим на судоремонтном заводе в Тольятти. ФСБ обвинила его в сборе некой секретной информации для украинских спецслужб. Но он по какой-то причине не очутился в «Лефортово». В ФСБ развели руками: мол, на заводе такой информации нет, потому не в чем обвинять. Объяснение шито белыми нитками, помня о том, как вешали обвинения на Романа Сущенко, например. В общем, Сотникова отправили через Стамбул в Одессу.

А годом ранее – 14 декабря 2016 года – в офисном здании «Тольяттиазота» (привет, Антошин) были обнаружены тайник с оружием, экстремистская литература и письма, адресованные Соколову. Целый год тишина. И 16 января всю троицу, Соколова, Мильченко и Антошина, задерживают. Следователи заявляют, что они ввели правоохранительные органы в заблуждение, организовав сначала оперативную информацию, а потом, как бы в ее подтверждение, заложив гранатомет в офисе «Толтьяттиазота». Это следствие и называет «инсценировкой теракта»….Ну, это еще круче с объяснением ФСБ касательно «шпиона» Сотникова. В том смысле, что еще менее убедительно.

Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств). 17 января Лефортовский суд Москвы избрал мерой пресечения для них арест на два месяца – до 16 марта.

А как же украинские террористы?

И возвращаясь к инсценировке теракта. Российские спецслужбы вычеркнули из этого уравнения украинский след. Теперь, как пишет РБК со ссылкой на источники в ФСБ и центральном аппарате Министерства внутренних дел РФ, Антошина, Мильченко и Соколова связывают с самарской ОПГ.

Оперативники вышли на Соколова и сотрудников фирмы «Аналитика и безопасность», отмечает российское издание, в ходе расследования о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»). На прошлой неделе депутат Госдумы РФ Андрей Луговой написал письмо генпрокурору Юрию Чайке (чей сын в декабре стал фигурантом «списка Магнитского»), с просьбой провести проверку по фактам возможного превышения должностных полномочий бывшим руководителем следственного отдела по Промышленному району управления СК РФ по Самарской области Олегом Трухманом (по данным СМИ, продолжает работать в органах) и начальником Центра по противодействию экстремизму управления МВД по Самарской области Вадимом Нещадимовым. Российский депутат считает, что силовики могли покрывать «Законовских» и фальсифицировать уголовные дела.

Внимание, вопрос: Почему Луговой «проснулся» только сейчас? Ведь с просьбой к депутату расследовать темные делишки Трухманова и Нещадимова с «Законовскими» некий житель Самарской области обращался еще в августе. Как раз, когда была задержана гражданская супруга Соколова – Дарья Мастикашева. Как говорил один небезызвестный обращатель США в радиоактивный пепел: «Совпадение? Не думаю».

Возникает такое впечатление, что все – Нещадимов, Трухманов и «Законовские» – лишь заготовка ФСБ на случай раскрытия деятельности в Украине. То бишь, СБУ могла «расколоть» Мастикашеву и вся схема начала сыпаться, а все участники сети, о которых знала жена Соколова, стали известны и украинским силовикам. И тот же Станислав Ежов, замглавы протокола Секретариата Кабмина попался после беседы СБУ с Мастикашевей. Или, допустим, учитывая, что переводчика «вели» год, благодаря слежке попалась как раз жена бывшего охранника Березовского. К слову, Грицак вчера по сути подтвердил это, сказав: «Причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности».

В любом случае российская спецслужба экстренно сделала вброс, который и стал заменой «участникам АТО». Эта братия любит использовать те или иные ОПГ, поскольку их не жалко. Когда становятся бесполезны, их пускают в расход. И тем самым силовики создали преступное алиби для Соколова, Мильченко и Антошина. Тем более что Служба безопасности Украины накануне завершила досудебное следствие и готовит материалы в суд.

Глава СБУ считает, что троицу заговорщиков в РФ задержали, поскольку те навострили лыжи на Запад, чтобы спрятать концы в воду. Что ж. Вполне вероятно. Если бы они заговорили в кабинетах ФБР, то ущерб для российских спецслужб был бы колоссальный. Ведь речь идет об агентурной сети россиян в Украине, а также в других странах, их планах, разработках и т.д. Это просто кладезь полезной информации, который в ФСБ предпочли побыстрее вычистить, лишь бы не достался «врагам» на Западе.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»