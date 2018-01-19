В перестрелке с полицией в Одессе погиб известный пророссийский деятельности

Полиция установила личность погибшего в перестрелке с полицейскими мужчины. Им оказался находящийся в розыске пророссийский активист Дорошенко.

Человек, который устроил перестрелку в Одессе и ранил трех полицейских, вероятно был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на собственные источники.

«Он называл себя членом «партии Сталина», в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль — приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке», – пишет издание.

Позже стали известны новые подробности перестрелки на Новосельского. По нашим данным, погиб не один, а два человека. Трое получили ранения разной степени тяжести.

Источники «Думской» в правоохранительных органах сообщают, что все началось с конфликта между «сталинистом» Валентином Дорошенко и его гостем — ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Они подрались, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним и сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета. От полученных ранений Пинин скончался.

Услышав стрельбу, соседи вызвали полицию. На место прибыли участковый и два оперативника из Приморского отдела полиции. Дорошенко начал стрелять и по ним. Один оперативник получил пять пуль в упор, второй был ранен в бедро, участковый — в грудь.

Позже в Facebook появилась видеозапись перестрелки.

Отмечается также, что Дорошенко разыскивался полицией как участник беспорядков у здания облУВД осенью 2013 года, когда произошли столкновения между сторонниками лидера партии «Родина» Игоря Маркова. Сторонники Маркова пытались тогда отбить его у правоохранителей.

Он и сейчас числится в розыске на сайти МВД.

«Выяснив, что Дорошенко вернулся домой, к нему нагрянули полицейские — два оперативника Приморского отдела и участковый», – говорится в сообщении.

После этого, по информации издания, Дорошенко «достал пистолет и напал на правоохранителей».

Источники УП подтверждают информацию, что злоумышленником мог быть Дорошенко.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы полицейские застрелили преступника, при этом, трое полицейских получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам «преступник застрелен на месте, трое полицейских ранены, один тяжелый, находятся в медицинском учреждении».

«На адресе работали участковый и оперативник Приморского отдела полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области, где по предварительным данным скрывалась лицо, разыскиваемое за правонарушения предусмотреное ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия)», — рассказал он.

#Одеса стрілянина по вул. НовосельскогоЗлочинця застрелено на місці, троє поліцейських поранено, один важкий, знаходят… Опубліковано Ruslan Forostyak 19 січня 2018 р.

«Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу», — написал Форостяк.

«Думская»