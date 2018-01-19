Кто и чей агент на самом деле?

Немного о «письмах» президентов.

Все помнят недавно нашумевший сюжет грузинского телеканала «Rustavi-2» о некотором «письме на имя директора ФСБ» якобы подписанным в 2007 году нынешним президентом Украины Петром Порошенко. Публикация этого «письма» вызвала бурную реакцию, как в России, так и в Украине.

Автор сюжета грузинская журналистка телеканала «Rustavi-2» Тамар Багашвили, пишет о том, что публикация данных писем стала «шоком» для украинского общества и политиков. «Шоком» эти публикации стали, но совсем иного характера, впрочем об этом позже…

Опубликованное письмо очень быстро подхватили известные в Украине пророссийские издания. В отличие от украинского первоисточника

Пострадала даже издание «Украинская Правда», недавно обвиненное в антиукраинской деятеельности, первым давшее ход фальшивке в Украине. Издание слишком оперативно опубликовала данное письмо у себя на сайте, не проведя проверку подлинности данных. Главный редактор «Украинской Правды» Севгиль Мусаева в своем личном блоге принесла извинения за публикацию непроверенных данных.

«В первой версии новости мы подали информацию о письма Порошенко как факт. Мы действительно допустили серьезную ошибку и просим прощения перед читателями. На время проведения собственного расследования автор новости отстранен от работы», – подчеркнула Мусаева.

Главный редактор «Украинской Правды» обещала провести расследование по трем направлениям: тщательный анализ событий 2007 года, когда у Петра Порошенко действительно возникли проблемы при пересечении российской границы; анализ обнародованного документа: графическая экспертиза, стиль и обращение, что в нем содержится; как этот документ попал в грузинских медиа и кто за этим стоит.

«В этой истории остаются противоречия и мы стремимся снять их, чтобы не оставалось сомнений в том, что же произошло», – добавила Мусаева.

Впрочем дальше она дает некоторое развернутое пояснение своей позиции. От первоначальной мысли публикации «Украинская Правда» не отказывается, они хотят докопаться до истины…

«Если обнародованные письма действительно является фейком, нам важно точно знать, кто является автором этой провокации и почему в ней были использованы грузинские медиа. Если документ является оригинальным, то у президента, оправдываясь, говорят неправду», – пояснила главред.

В итоге «письмо» было признано грубой фальшивкой. ФСБ России не однократно распространяло различные фальшивки по отработанной еще в советские времена схеме, но в Украине все равно реагируют и обсуждают любую дезинформацию.

Так прокомментировал заявление грузинского телеканала «Rustavi-2» о якобы письмах президента Украины Петра Порошенко ФСБ, на своей странице в Facebook, советник президента Юрий Бирюков:

«А уже писали о том, что вброс на грузинском канале «Rustavi-2» – провокация Банковой? Серьезно, уже да? Или еще нет? Понимаете, уже 100500 раз говорили, и вот опять. И я сейчас не про вброс от грузинской журналистки, которая по странному стечению обстоятельств в базе Миротворца, которая принимала участие в освещении незаконного прорыва границы беглым осужденным грузинским преступником», – отметил Бирюков.

По его словам, речь даже не о скандальном телеканале, который ассоциируют с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

«А про странную такую прослойку наших с вами соотечественников, которые любят это есть. Мне реально интересно – это так прикольно есть это с рук ФСБ? ФСБшники же потому и совершают ошибки раз за разом — они не напрягаются. У них отточенная и шаблонная схема, которая позволяет делать это и скармливать. Можно не напрягаться», – подчеркнул советник президента. Он так же подчеркнул, что ФСБ действует всегда одинаково.

А уже писали о том, что вброс на грузинском канале "Рустави-2" — провокация Банковой? Серьезно, уже да? Или еще нет? Пон… Опубліковано Юрієм Бирюковим 14 січня 2018 р.

Администрация президента Украины так же жестко отреагировала на публикацию.

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Rustavi-2» спецслужбой России», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Администрации президента подчеркнули, что информация носит заказной характер со стороны страны-агрессора.

«Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», – подчеркивается в заявлении.

В то же время журналист Александр Верголяс на своей странице в Facebook раскрыл данные о скандальном грузинском канале «Rustavi-2».

«По данным тогдашней грузинской оппозиции, главный акционер «Rustavi-2» – компания «Degson Limited» – тесно связан с Михеилом Саакашвили.. Остальные 30% принадлежат брату Гелы Бежуашвили (бывший министр МИД Грузии и руководитель разведки Грузии 2008-2013) Давиду Бежуашвили. Как вы наверное догадались – Гела Бежуашвили – соратник, однопартиец Саакашвили», – уточнил Верголяс.

По словам Верголяса, основателем канала был ныне покойный Эроси Кицмаришвили — посол Грузии в России в 2008 году.

Тут гузинский канал Рустави-2 опубликовад обращения Порошенко ФСБ … 2007 (!) года по поводу запрета ему вьезда на терр… Опубліковано Олександром Верголясом 13 січня 2018 р.

Подтвердили эту информацию и из Грузии. Публикация «Rustavi-2» некого обращения нынешнего президента Украины Петра Порошенко к главе ФСБ РФ является фальшивкой, созданной, скорее всего, российскими спецслужбами – как месть за преследование Саакашвили в Украине за организацию переворота на российские деньги, такое заявление сделал недавно экс-советник дипломатической миссии Грузии при НАТО, экс-государственный советник президента Шеварнадзе (1997 – 1999) Вахтанг Маисая. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Ситуация выглядит так, что это ответный удар ФСБ и Саакашвили по Порошенку — за уголовное дело против Миши в связи с финанасированием протестов Курченко (а значит ФСБ, с которым тот работает)», – написал он.

Грузинский эксперт объяснил, что телеканал «Rustavi-2» до сих пор принадлежит Михаилу Саакашвили.

По его мнению, это скорее всего «фейк, специально слепленный на Лубянке и переданный Михо через его дядю Темура Аласанию». Темур Аласания в прошлом – полковник КГБ СССР.

«В-третьих, если даже теоретически допустить, что письмо настоящее (хотя какая там крамола – Липецкая фабрика и завод «Богдан» – это чистые инвестиции, а не мешки с деньгами на переворот), то возникает резонный вопрос: а откуда у Саакашвили доступ к оперативным архивам ФСБ?», – задается вопросом Маисая.

«Так что подозрения о сотрудничестве Саакашвили со спецслужбами России приобретают таким образом еще большее подтверждение», – уверен эксперт.

Казалось бы вопрос уже закрыт. Однако, появилась другая «пикантная» подробность «писем» президентов. Речь дальше пойдет не о Петре Порошенко, но…

Приходится украинской разведке рассекретить своего главного и несомненно величайшего, из когда либо и где либо внедренных, агента…

Дело в том, что в распоряжении редакции агентства «Компромат Украины и России» также, как и у телеканала «Rustavi-2» оказались конфиденциальные контакты среди сотрудников спецслужб. Правда в редакции подчеркивают, что в отличие телеканала «Rustavi-2» это контакты не российскими сотрудниками, а с украинскими и не действующих сотрудников а отставных.

Так вот, сотрудник одного из секретнейших подразделений украинской разведки (СЗР, не путать со средствами защиты растений) достал для агентства «Компромат Украины и России» из архива несколько томов «Справи вербувальної розробки» (дела вербовочной разработки) «Міль».

Среди этих документов было обнаружено любопытное заявление от агента «Міль» украинской разведки. В качестве агента «Міль» выступает не безизвестный Владимир Путин. Ниже приведен полный текст его заявления:

«Заявление

Я, гражданин Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, 07.10.1952 г.р., 16 мая при въезде на территорию Украины в пункте паспортного контроля международного аэропорта «Борисполь» был задержан украинскими пограничниками. Мне был доведен факт запрета въезда на Украину.

Информирую Вас, уважаемый Евгений Кириллович, что в Украину я прибыл по приглашению известного украинского предпринимателя Ангерта Александра Анатолиевича, с которым запланирована реализация крупного проекта – создание валютной биржи в Санкт-Петербурге.

Заявляю, что решение о моем недопуске в Украину является не объективным, так как я являюсь давним другом Вашей страны и прилагаю значительные усилия для привлечения крупных инвестиций в Украину.

Более того, еще проходя службу в территориальной разведточке в Дрездене, я живо интересовался историей убийства Степана Андреевича Бандеры. Действия агента КГБ Сташинского осуждаю, а террористические методы деятельности этой организации – отвергаю. Это подтверждается моими поступками – еще 20 августа 1991 года я написал рапорт об увольнении из КГБ в знак протеста против попытки путча ГКЧП.

Еще раз заверяю, что никакой антиукраинской деятельностью не занимаюсь и не планирую, более того, являюсь сочувствующим по отношению к «Народному Руху Украины», поддерживаю стремление братского украинского народа к построению собственного демократического государства.

Прошу принять во внимание мои аргументы при принятии решения о моем пребывании на территории Украины.

16.05.1992 ВПутин».

Необходимо отметить, что, по заверению наших экспертов из числа отставных сотрудников Института СЗРУ такое дело заводиться после предварительного изучения объекта заинтересованности из числа иностранных граждан, на этапе втягивания в разведдеятельность и ведется даже после вербовки иностранца.

Прочитав один из второстепенных документов (основные мы опубликуем позже), мы выяснили, что в 1992 году Владимир Путин разрабатывался молодой украинской, патриотичной разведкой в составе СБУ под псевдонимом «Моль» и, возможно был завербован на основе лояльного отношения к Украине в комбинации с материальной основой. При этом, ответственным за его вербовочную разработку был, судя по всему, начальник ГУР СБУ генерал-майор Ковтун Георгий Кириллович.

Постепенно мы будем доводить до широкой общественности материалы этого интереснейшего дела. Вместе с Вами, мы проследим и оценим невероятную и пугающую трансформацию демократа Володи Путина (который ценил Бандеру и отвергал КГБ в мае 1992), в апологета тоталитаризма и воспевателя Сталина сегодня.Председателю СБУ гражданина РФ Путина В.В. 07.10.1952 г.р.

Впрочем видимо был прав российский публицист Олег Шро, когда писал о Путине, как иностранном агенте в России. Как пишет сам Шро – «любителям конспирологии на заметку».

Складывается впечатление что Владимир Путин, не просто по своему недомыслию уничтожает страну которой управляет, а как марионетка – выполняет чужую волю, является агентом иностранного влияния. Вот основные аргументы в пользу такой версии:

1) Владимир Путин и его дружная и весьма спайная команда умудрились настроить против Росси одну из самых лояльных по отношению к ней из соседних стран – Украину. Если в целом сравнить, как относились украинцы к России четыре года назад – это отношение было более чем доброжелательное, теперь же Россия для Украины – реальный враг номер один! Это можно сказать очень серьезное достижение – фактически российское руководство сумело запустить мощнейший мобилизационный эффект украинской громады, готовой поменять свою страну, отстояв ее от агрессии (бьюсь об заклад, что в самой Росси такой фокус бы не прошел бы, там скорее все бы дружно пошли бы палить Москву).

2) Росси, в результате своих агрессивных действий, чуть ли не единственная признанная в мире страна с одновременно непризнанными государственными границами. Даже если Россия уйдет с Донбасса, деоккупирует Крым – это будет только началом отрывания кусков. Хрестоматийный пример – Китай, который уже лет 200 имеет к России территориальные претензии, правда Китай, скорее всего будет действовать чисто экономически, в своем стиле мягкой силы.

Добавим к нему Японию – которая в случае деоккупации Крыма жестче поставит вопрос о Курилах и даже быть может Сахалине. А ведь есть еще и Финляндия – потерявшая 10-11% своей территории в результате агрессии СССР. Не забываем и про Грузию потерявщую четверть своих территорий в результате создания недореспублик, а фактически российских анклавов, просто еще не аннексированных в российские субъекты.

Но территориальные претензии к Роосии есть даже у членов Таможенного Союза, у Казахстана и Беларуси – они претендуют на часть приграничных и даже сопредельных с приграничными территорий. Причем там тоже можно зеркально поставить вопрос о «сакральных землях», да и реальная поддержка местного населения – тоже обеспечена, хоть сегодня референдум проводи…

3) Из состояния «рукопожатости», Владимир Путин низвел Россию до состояния страны «оси Зла», накликав на Федерацию серьезные санкции. На самом деле сама эта ситуация приводит к усилению позиций регионов в Федерации, для которых это самая Федерация в итоге станет помехой, так как без нее возможности этих регионов намного возрастают. Фактически Владимир Путин запустил сценарий сепаратизма регионов на основе регионализма, т.е. обособления по региональному признаку. Одним из ключевых спусковых крючков станут удовлетворенные судебные иски со стороны родственников погибших пассажиров рейса MH17 – регионы врятли захотят платить за федералов по указанным искам, а платить придется именно регионам, федералы все это просто не соберут, неоткуда брать. Правда процесс этот не быстрый – может пройти и десяток лет, прежде чем иски будут удовлетворены, но то что они будут удовлетворены – сомнений не вызывает…

4) Угроза будущих репараций – приводит не просто к региональному сепаратизму, а еще и отказу от правопреемственности. «Умерла, так умерла» – не один руководитель российских регионов, находясь в здравом уме и трезвой памяти, не объявит свой регион правопреемником России, наоборот – всячески будет дистанцироваться от подобных заявлений, ибо такой акт признания себя правопреемником Российской Федерации – сулит очень большие проблемы. В принципе бегство из Федерации надо начинать сейчас, пока роль правопреемника не навязана международным сообществом. И как не странно начинать надо именно Москве, она должна первой стартануть из состава федерации, ибо повесить на нее правопреемственность проще всего, хотя бы за присутствие именно в ней всех федеральных государственных институтов. Остальным регионам проще уйти от ответственности, их с федерацией мало что связывает, но начинать надо сейчас – ибо выходящий последним, рискует стать мировым козлом отпущения.

Более того регионам следует предъявить свой список репараций к Российской Федерации – за разрушение экономики регионов, за антиконституционные перевороты и узурпацию власти в регионах, за преступления федеральных властей в регионах (отстранение региональных политиков и активистов от политических процессов, преследование и травлю этих людей, за уничтожение экономических активов и т.д.). Это шаг позволит не дистанцироваться от Федерации, но и получить реальную компенсацию с федерального центра за четверть века издевательств и унижение регионов…

5) И самое интересное – вместо того, что бы остановится и прекратить уничтожать свою собственную страну, где Владимир Путин имеет реально не ограниченную власть, он с упорством маньяка продолжает усугублять ситуацию. Россия сейчас завязла в двух войнах. Не прекращается российская агрессия против Украины, сопровождаемая попытками дестабилизации общественно политической ситуации в стране. Одновременно с этим продолжается российская война в Сирии, унесшая уже не одну тысячу жизней сирийцев и породившая нескончаемый поток беженцев из страны.

В тлеющем состоянии находится вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе и в Приднестровье – тоже факторы дестабилизирующие на Кавказе и в Европе, при активном участии России в обоих неразрешенных конфликтах Про Грузию – вообще разговор особый, ситуация схожая с украинской, есть и оккупация и фактическая аннексия территорий.

В общем, агент иностранного влияния Владимир Путин, которого за Крым так полюбили «дорогие россияне» – подводит этих самых россиян под очень свинский монастырь, когда именно они будут на протяжение нескольких поколений презираемыми и ненавидимыми «злобными монстрами». Немцев, в свое время можно сказать спасла Холодная Война, от того негатива который мог бы выливаться на их головы за преступления нацистов (между прочим их тоже поддерживали до 90% населения Нацистской Германии), у россиян такого шанса уже не будет, нет такого четкого «водораздела» в мире, поэтому испить придется очень горькую чашу всеобщего призрения и гнева.

Регионализм тут не поможет, все знают, что существует Россия, но мало кто догадывается о том что есть еще какие-то там регионы, кроме Чеченской республики быть может и то за счет громких выступлений ее нынешнего лидера Рамзана Кадырова, этакого штатного шута при путинском дворе.

6) Владимир Путин просто вдохнул вторую жизнь в такую организацию, как НАТО, которая бы в противном случае постепенно бы выродилась, в лучшем случае, просто в совещательный орган. Благодаря действиям российского руководства НАТО получило реальное подтверждение необходимости своего существования, а страны участницы наращивают военные бюджеты, да и новых членов принимают в Альянс. Россия одним своим существованием является идеальной рекламой для укрепления НАТО.

7) Россия приобретает статус международного террориста номер один в мире, переняв пальму первенства у Аль-Каиды. Причем этот терроризм приобретает и современные формы – например в виде кибератак, осуществляемых российскими гражданами. В опасность таких атак в современном мире переоценить сложно – это действительно угроза современным мерам обеспечения безопасности жизнедеятельности. Обвалите банковскую систему какой либо страны – что станет с этой страной, последствия могут быть серьезней чем при обычной войне…

И вот скажите теперь, исходя из этого разве не сам Владимир Путин первый претендент на роль «иностранного агента»? Что-то россияне которые массово считали его таковым еще 5 лет назад, вдруг дружно заболели амнезией? Кстати а не по этому ли ввели это закон об иностранных агентах, Путин судит о других по себе и/или избавляется от конкурентов.

На самом деле Владимир Путин никакой не агент иностранного влияния, конспирологией я не увлекаюсь. Скажу даже более: развал Российской Федерации будет страшным сном и для НАТО в целом, и для ЕС и США. Поучить под боком Сомали, обладающее ядерными, химическими и бактериологическими технологиями – сомнительное удовольствие, а следовательно потребует их вмешательства и серьезных затрат на контроль над ситуацией.

Да, могут возразить, что все эти технологии очень устаревшие, и это правда, но тем не менее на нашей Земле столько горячих точек, что если там где ни будь в Африке, в Азии или Латинской Америке, что ни будь взорвется, разразится эпидемия или проведут массовую химическую атаку – стабильности существующей миросистеме это отнюдь не добавит. А искать источник производства на пространстве 1/8 части ни кем не контролируемой суши – занятие не очень простое. Именно поэтому с Россией обходятся так мягко, будь на ее месте любая иная страна не обладающая такими опасными для мира технологиями – ее бы давно бы отправили в Каменный век и особо не переживали бы.

Россияне правильно считают, что боятся их ядерного (равно как и химического и бактериологического) оружия, но не в плане военной угрозы, это как раз вызывает улыбку, а в плане использования всего этого советского наследия в террористических целях. Впрочем надо сказать – что никто кроме самих россиян не может решать их проблемы, никто и не побежит им помогать, понятно почему…

Может все таки Олег Шро оказывается прав и Владимир Путин действительно действующий агент украинской разведки в России. Тогда становятся понятным многие его действия и даже намерения.

А еще несомненно можно утверждать, что украинская служба разведки самая крутая служба. До этого командных высот для своих агентов, после их внедрения в государственные структуры достигала только советская разведка – легендарный советский шпион Ким Филби руководил в ЦРУ отделом разведки в СССР. Украинская разведка своего агента внедрила не просто в спецслужбу, а сделала – главнокомандующим вражеского государства…

Понятно и такая плотная работа ФСБ с Михаилом Саакашвили. Так как последний прямо скажем воспринимается, как отработанный материал, как в Грузии, там и в России, США, и тем более в Украине – то его не жалко «утопить». Зато он как истиный агент влияния аккумулирует вокруг себя всех недовольных, называемых в Украине «зрадофилами». Они вроде как бы и при делах, а в тоже время – вред от них уже минимальны…

Не говоря уже о том, что Михаил Саакашвили, вместе со своим финансистом Сергеем Курченко и политической «фурией революции» Юлией Тимошенко (широко известная в очень узких кругах трехнулевого уровня допуска, под агентурной кличкой «Бледная с косой») – сделали все, что бы дискредитировать саму идею протеста.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»