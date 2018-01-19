Закон о реинтеграции Донбасса «зависнет» в Верховной Раде минимум на две недели

В Верховной Раде Украины депутаты «Оппозиционного блока» требуют отметь результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса.

Народные депутаты фракции «Оппозиционный блок» предлагают Верховной Раде отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает «Украинская Правда».

Соответствующий проект постановления №7163-П зарегистрирован в парламенте 19 января.

Инициаторами выступили Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Таким образом спикер Андрей Парубий не может подписать данный закон, пока народные депутаты не рассмотрят это постановление.

Как сообщалось, председатель ВР 19 января закрыл 7-ю сессию парламента и распустил народных депутатов на 2 недели каникул.

Президент Петр Порошенко заявил, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса — это сигнал для оккупированных территорий, что они остаются частью Украины.

280 – за!

Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом.

Це — ключовий сигнал Закону, який сьогодні ухвалила ВР за моєї ініціативи.

Це — сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви — невід’ємна частина України. pic.twitter.com/E81iZui7S1 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 18, 2018

Он также поблагодарил парламентариев «за консолидацию» во время голосования.

«Гуляй Поле» сообщало ранее, что принятый закон вызвал негативную реакцию в России, ОРДЛО и некоторых украинских политиков. Российский МИД заявил, что принятый закон послужит дальнейшей эскалации конфликта. Такую же оценку дал новому закону и лидер донецкого криминально-террористического анклава Александр Захарченко. Негативно высказался о законе и кум Путина, Виктор Медведчук, подчеркивающий, что данный закон «ставит крест на минских договоренностях».

При этом о роли самой России в агрессии против Украины и оккупации украинских земель ни в МИД России, ни среди лидеров ОРДЛО не среди украинских политиков негативно воспринявших закон даже не упоминают.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание «государство-оккупант».

«Украинская Правда»