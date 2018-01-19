Депутаты Европарламента намерены пересмотреть отношения с российскими законодателями

Европарламент пересмотрит отношения с Госдумой после выборов президента России. Евродепутаты планируют так же обсудить политическую ситуацию в Украине и России.

Депутаты Европейского парламента пересмотрят отношения с Государственной Думой РФ после выборов российского президента, которые состоятся в 18 марта. Информацию об этом передает «Европейская Правда» со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондент «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.

the European Parliament will review its relationship with the State Duma of #Russia after the Russian presidential election in March but for now the official contacts will remain suspended. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 19, 2018

«Европейский парламент пересмотрит свои отношения с Государственной думой России после президентских выборов в марте, но пока официальные контакты остаются приостановленными», – написал Йозвяк.

Он также сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят Украину в марте и Россию в апреле.

«Никаких решений принимать не будут, просто дискуссия о политической ситуации на этом этапе», – отметил Йозвяк.

EU foreign ministers will discuss #Ukraine in March and #Russia in April. no conclusions are expected to be adopted, just policy discussion foreseen at this stage. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 19, 2018

«Европейская Правда»