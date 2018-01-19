В Украине высказались против закупки российского газа

Минэнергоугля Украины против закупок российского газа. Закупка газа у «Газпрома» не запланирована финансовыми планами.

Финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» не учитывает возможности закупки газа у российского «Газпрома». Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает агенство «Интерфакс-Украина».

«По поводу заявления руководителя «Нафтогаза» о возможности закупки газа у РФ … Пункт первый: НАК «Нафтогаз Украины» не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никаким образом не синхронизовал свое заявление с министерством, формирующим государственную политику. Пункт третий: правительство, принимая финансовый план «Нафтогаза», никак не рассматривало возможность закупки российского газа», — сказал он.

Министр добавил, что за счет наращивания добычи газа ПАО «Укргазвыодобування» правительство планирует свести к нулю любой импорт газа для покрытия нужд населения.

«Украине удалось за 1,5 года для PSO уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м. И мы, развивая «Укргазвыдобування», вообще рассматриваем возможность, что к концу года этот дефицит в 0,9 млрд куб. м будет отсутствовать», — отметил Насалик.

«Формулируя цену газа для населения … мы уже не будем связываться с импортным паритетом – для PSO нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным», — подытожил он.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что компания готова начать закупку природного газа у «Газпрома» уже в первом квартале 2018 года.

«Интерфакс-Украина»