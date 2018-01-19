Урбан-терроризм: В Кремле царит паранойя из-за беспилотников

Беспилотник – Джекил и Хайд современности. Дрон – прекрасное изобретение. Но правительства должны поспевать за прогрессом, поскольку, помимо пользы, БПЛА благодаря доступности и широкому ассортименту представляют уже сегодня серьезную угрозу.

Российским силам в Сирии мстят, судя по всему, оппоненты режима Башара Асада за бомбежки в зонах деэскалации, за погибших детей и женщин. Одна из атак произошла в новогоднюю ночь. В результате, по некоторой информации, были уничтожены российские самолеты, что в Москве отрицали, но признались – погибли двое военнослужащих. Важно то, что нападения или попытки не прекратились. И в ход пошли беспилотники, на роль которых и обратим внимание, пишет «Деловая Столица».

В ночь на 6 января несколько единиц устремились снова-таки на российскую авиабазу в Хмеймиме, а также на порт в Тартусе. В российском минобороны говорили, что в атаке участвовали 13 беспилотников – 10 направили на Хмеймим и три – на Тартус. Впрочем, депутат Госдумы РФ и координатор парламентской группы сирийско-российской дружбы Дмитрий Саблин утверждает, что дронов было больше – 31. Его данные в ведомстве Сергея Шойгу опровергли. Впрочем, из России в ответ на хмеймимский инцидент поступала и поступает самая разнообразная информация. Основная линия – беспилотники вылетели из зоны деэскалации в провинции Идлиб, которую российско-сирийская авиация под предлогом ударов по повстанцам старательно утюжит, увеличивая число жертв среди мирного населения.

В РФ к беспилотной вендетте также привязывали и Украину, и Турцию. И в ведомстве Шойгу заявляли, мол, использовались технологии, которыми располагают лишь развитые страны, явно метнув булыжник в огород Соединенных Штатов и НАТО. В частности, по словам спикера МО РФ, для программирования контроллеров дрона самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS нужно иметь «приличную инженерную школу одной из развитых стран, да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу». «Еще раз хотим подчеркнуть, что всего этого у террористов до недавнего времени не было», – заявили в российском минобороны. А помощь, по версии МИД РФ, оказывал разведывательный самолет ВМС США «Посейдон», якобы дежуривший в то время над Средиземным морем и так же якобы вылетевший с британской базы на Кипре. Следовательно, виноват и Североатлантический альянс, добавили в российском оборонном ведомстве.

В американском министерстве на выпады Кремля заметили, что такие устройства «легко доступны» на «открытом рынке». И это не вариация на тему путинских баек о «ближайшем военторге». Хмеймимские беспилотники, три из которых заполучили россияне, уже своим внешним видом нарушают целостность написанной россиянами картины. Они сделаны из досок и фанеры, обтянуты зеленым упаковочным полиэтиленом и обмотаны скотчем. Да, они малозаметны и ускользают от радаров, однако бессильны перед GPS-глушилками. То есть, если говорить об угрозе со стороны использующих дроны различных группировок на Ближнем Востоке, то она в полевых условиях не так уж серьезна. По крайней мере, с таким оснащением.

Урбан-терроризм

Другое дело – городская среда. Неспроста в центре Москвы, особенно в районе Кремля, сходят с ума GPS-устройства. Опасаясь налетов дронов, российское руководство создало щит из помех, наплевав на неудобства для сограждан, которых «Яндекс.Такси» собирается порой везти вообще в Индию. Страх перед атакой с неба завладел умами обитателей кремлевских коридоров. Поэтому депутат-единорос, генерал-полковник Николай Антошкин призвал ввести в России полный запрет на продажу дронов частным лицам. В РФ, заметим, уже есть норма, обязывающая владельцев БПЛА массой больше 250 г ставить устройства на учет, но это правило заработает с апреля. Если повезет. В целом же только за девять месяцев прошлого года в России было куплено 57 тыс. беспилотников. Конечно, есть повод бояться, что один, два, десять дронов приобретены далеко не с целью лицезреть красоты природы на Алтае или снимать с воздуха шествие верных путинцев.

Но опасения руководства РФ не беспочвенны. И актуальны не только для России, но и мира в целом, поскольку дроны в значительной степени расширяют возможности для ведения террористической деятельности с помощью бытовой химии. Последнее явление не ново. Давно уже известно, что в хорошем хозяйственном супермаркете можно без труда обзавестись ингредиентами для самопальной бомбы. Один из простейших рецептов, но требующий осторожности: пластиковая взрывчатка с ацетоном, перекисью водорода и серной кислотой. Или тот же аммонал (промышленное взрывчатое вещество). Все составляющие для него можно легко достать в хозмаге и аптеке, а инструкции – в учебниках по химии или просто в сети. Экстремисты также добавляют гвозди, болты, гайки.

Одна из таких бомб разорвалась 3 апреля 2017 г. в вагоне питерской подземки между станциями «Сенная–Технологический институт. Некий парень, по словам очевидцев, зашел, оставил портфель и ретировался. Потом – взрыв. Пострадали около полусотни человек. Или вспомнить теракт в Манчестере, произошедший ночью 23 мая прошлого года на стадионе, где выступала Ариана Гранде. В результате двух взрывов погибли 19 человек и около 50 были ранены.

«Поддержка» с воздуха

Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, урезонивший минобороны РФ, напомнил, что ранее технологии, подобные используемым на фанерных хмеймимских БПЛА, применяли боевики Исламского государства. Сейчас монолитность группировки сведена к нулю, но это, напротив, является предпосылкой для дальнейшей эволюции партизанской тактики джихадистов. Есть смысл ожидать их активизации как раз в контексте использования современных технологий в Сирии, Ираке, странах Африканского рога, Азии. И вполне вероятно, что дистанционную воздушную войну террористы будут вести не только в отношении людей в камуфляже, но и гражданских в городах, и в первую очередь в Европе.

Боевики ИГ используют варварские методы и окунули Ближний Восток во времена мрачного средневековья, но, как ни парадоксально, инновации им не чужды. Террористы любят гаджеты. И уже умеют устраивать взрывы с помощью телефонов, машинок на радиоуправлении и т. п.

А ведь есть дроны, которые могут перевозить значительный вес. Как пишет Дэвид фон Дреле для The Washington Post, бытовые дроны уже способны нести как емкость размером с гранату, так и грузы весом 45–55 кг. Как показали пояса шахидов, такого количества взрывчатки вполне достаточно для нанесения существенного ущерба. Полкило пластиковой взрывчатки С-4 хватает для подрыва грузовика.

Тюремные курьеры

Особенно полюбились БПЛА родственникам (друзьям, приятелям, собутыльникам, сообщникам) заключенных. Используя дроны, они наловчились доставлять осужденным разные грузы: мобильники, наркотики, оружие, деньги, еду, питье и т. д., хотя не всегда «миссии» были успешны. В 2015 г. дрон с грузом из 150 г марихуаны, 226 г метамфетамина и чуть меньше грамма героина, двумя полотнами для ножовки и прочей контрабанды врезался в стену тюремного двора в штате Оклахома. А в течение августа 2016 г. заключенных британской тюрьмы Пентонвилл дважды пытались порадовать немалым количеством барбитуратов и амфетамина. Один дрон перехватили полицейские, а второй постигла участь американского «коллеги». Были и «успехи». В июле 2017 г. 46-летний Джимми Кози с помощью дрона получил кусачки и сбежал из тюрьмы в Южной Каролине. Правда, через два дня и за 2 тыс. км его поймали в одном техасском мотеле. Но сам факт… Потому-то губернатор Мэриленда Ларри Хоган ранее анонсировал, что потратит $1 млн на детекторы в тюрьмах для отслеживания дронов.

И такие детекторы явно нужны на границе с Мексикой, через которую регулярно транспортируют наркотики. Причем не в граммах. Так, летом 2017 г. 25-летний Хорхе Эдвин Ривера пытался переправить сразу 13 кг метамфетамина. Его засекли пограничники и узнали, что Ривере заплатили $1 тыс. за доставку наркотиков стоимость $46 тыс. к одной из заправок в Сан-Диего. До того, как его поймали с поличным, Хорхе полдюжины раз смог провернуть эту схему.

Поздно встрепенулись

Присовокупим факт, что правительства проморгали технологический рывок. Они припозднились с разработкой и внедрением новых правил для любителей дронов. И нельзя сказать, что они действенны. Например, особую тревогу активность маленьких жужжащих летающих аппаратов вызывает у авиаперевозчиков. Были инциденты с дронами, слишком близко очутившимися к заходящему на посадку или взлетающему самолету. В самом оживленном аэропорту Британии в 2016 г. беспилотник столкнулся с Airbus A-320. Серьезных повреждений не было. В октябре 2017 г. «поцеловались» дрон и самолет уже в Канаде. Чей-то БПЛА на высоте 457 м, что в пять раз превышает допустимую норму, врезался в левое крыло Beech King Air A100. Опять-таки ущерб незначительный, но власти и компании все больше тревожатся из-за того, что невозможно найти управу на операторов дронов. По данным министерства транспорта Канады, в прошлом году произошло 1596 инцидентов с участием беспилотных аппаратов, 131 из которых касался авиации и был потенциально опасен для самолета. Пока это по большей части хулиганство или банальная глупость. Но ведь аэропорт – такая лакомая цель для человека, считающего нормальным что-то доказывать, проливая кровь.

Такой человек может выбрать мишенью аэропорт, а может и государственное учреждение. 26 января 2015 г. один дрон переполошил весь Белый дом. Неизвестный квадрокоптер упал на газоне близ обиталища лидера демократического мира, коим тогда был Барак Обама. Благо вместе с супругой он гостевал в Индии. Тогда у агентов секретной службы явно прибавилось седины, ведь дрон мог либо шпионить, либо доставить взрывоопасную посылку. Как оказалось, по информации The New York Times, в данном конкретном случае дрон для развлечения использовал кто-то из персонала Белого дома и просто потерял контроль. Случай вопиющий в любом случае. Вопрос только в том, сделали ли спецслужбы выводы и оснастили ли Белый дом дополнительной защитой вроде кремлевских глушилок. Хотя их в скором будущем уже будет недостаточно. Об этом речь пойдет позднее.

Купил-получил

Дроны – благо это или зло? Скажем так, всегда существовало предубеждение против инноваций. Оно утихало с появлением продуманного регулирования. В случае, если в правилах была брешь или правоохранительные органы давали промашку, возникали проблемы. В США до сих пор остро стоит вопрос с рынком оружия, к примеру.

Так и сейчас: дрон – штука как полезная, так и потенциально опасная. И доступная. Если для боевых действий их приспособить все же трудно, не располагая обширными ресурсами, то для терактов в городах оборудовать вполне реально. Раньше нужно было паять все и вся, что хорошо известно ученикам клубов радиолюбителей, ныне же с энной суммой на руках можно купить блоки управления, гироскопы и пр. Потому по факту сегодня нужно просто сделать планер, что не составит труда. А если все же составит, то и его можно приобрести.

Чтобы далеко не ходить, заглянем на сайт крупнейшего в мире интернет-ретейлера Amazon, где можно купить и готовый аппарат. Так, есть игрушки за $25, а есть монстры за $3 тыс. со стабилизаторами для камер и множеством «плюшек». Пройдемся по компонентам. Набор пропеллеров – $10. Батарея на 3,830 мA/ч, 11,4 В – $79,01. Заряда хватит минут на 20 полета и посадку. В принципе, даже если оставить минут пять в запасе, остального времени с головой хватит потенциальному террористу, чтобы направить дрон в нужное место и убраться, пользуясь паникой после взрыва. Если же в районе нет помех для GPS-сигнала, то оператор может запустить дрон на автопилоте и убраться сразу же. Далее. Пульт – около $20, а если взять за $70, то можно использовать смартфон для визуализации полета. Гироскоп и стабилизатор с тремя режимами полета – $43. Планер: за $98 – с размахом крыльев в 2 м или за $150 – с размахом крыльев в 2,5 м.

Это так навскидку. Обзор на самом деле имеет целью подтвердить в цифрах доступность дронов. Выбор компонентов же зависит от задач, финансовых возможностей, погодных и природных условий и других обстоятельств. То есть сугубо субъективен. И обилие продукции в этом направлении удовлетворит, наверное, любого покупателя. Если же чего-то он не найдет, то есть черный рынок, а также местные кулибины. К тому же, говоря о городских терактах, то квадрокоптер более удобен, поскольку к этим небольшим «жужалкам» все уже привыкли и не будут обращать внимания, если он кружит вне аэропорта. А вот планер изрядно испугает. По крайней мере, такое отношение будет до первых серьезных терактов с их применением. После террористы могут задуматься о более тихоходных и незаметных.

Защита

Как пишет фон Дреле, на сегодняшний день формально есть три способа выявить, а значит, уберечься от дронов. Во-первых, это радары. Но как уже указано выше, с обнаружением малых летательных аппаратов у них не складывается. Во-вторых, можно забивать радиосигнал. Однако автономный БПЛА с хорошим зарядом и софтом для автопилота «смеется» над этим методом. В-третьих, глушилки GPS-сигналы, используемые, в частности, Кремлем. Они пока помогают, но это продлится недолго. Все закончится, когда появятся БПЛА, способные «читать» ландшафт и обходить препятствия автономно. Источник в ученых кругах рассказал фон Дреле, что такой беспилотник уже разрабатывается для Пентагона.

Вопрос времени – когда такие дроны появятся в арсенале террористических организаций. С учетом опять-таки электронного бума и развития условного радиорынка. Дрон – прекрасное изобретение. Но правительства должны поспевать за прогрессом, поскольку, помимо пользы, БПЛА благодаря доступности и широкому ассортименту представляют уже сегодня серьезную угрозу.

«Деловая Столица»