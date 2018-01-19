Венгрия блокирует программу сотрудничества между Украиной и НАТО

Будапешт не будет способствовать проведению заседания Украина – НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. Об этом он сказал после встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем, передает «Радио Свобода».

Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока им нарушаются европейские и международные права.

«Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье», – подчеркнул министр.

Политик добавил, что официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон Украины как такой, который направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Будапештом и Киевом.

Сийярто отметил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.

«В Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые дискриминируют права нацменьшинств», – заявил он.

Как известно, 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение относительно языковых положений закона Украины «Об образовании».

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но одновременно – признает, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены и без внесения изменений в статью 7 закона, которой устанавливается язык обучения.

Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Венецианской комиссии – «абсолютно однозначно», и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа «Венецианки» ясно, что «правильное решение» – это внесение изменений в противоречивую статью 7 закона «Об образовании».

Правительство Венгрии блокировало программу расширения сотрудничества НАТО с Украиной. Таким образом премьер-министр Виктор Орбан надеется осуществить давление на украинского президента Петра Порошенко, сообщило 9 декабря, «Гуляй Поле» со ссылкой на «Deutsche Welle».

По его сведениям, 11 стран Североатлантического альянса, в том числе Германия, обратились к Будапешту с письмом, в котором призвали венгерские власти не пытаться давить на Киев с помощью НАТО. Двусторонние конфликты не должны сказываться на сотрудничестве внутри Североатлантического альянса, говорится в послании.

Между тем пресс-служба организации в ответ на запрос агентства отказалась комментировать этот документ. «НАТО продолжает практическое сотрудничество с Украиной», – сообщил заместитель официального представителя альянса Пьер Казале. Он также указал, что на следующей неделе состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне послов. По информации dpa, встречу на более высоком уровне Будапешт продолжает блокировать.

Конфликт вокруг закона об образовании

Конфликт между двумя странами разгорелся в связи с принятием в сентябре Верховной радой Украины закона «Об образовании». Возмущение Венгрии вызвала 7-я статья документа, в которой говорится, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на государственном языке. МИД Венгрии настаивает на том, что реформа нарушает права национальных меньшинств и закарпатских венгров, проживающих на Украине.

В частности, в конце октября Будапешт наложил вето на проведение заседания комиссии НАТО – Украина на уровне глав МИДов, запланированного на 6 декабря. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что до сентября Будапешт был самым активным сторонником интеграционных устремлений Киева, но сейчас не может не отреагировать на украинский закон об образовании. Комиссия НАТО — Украина была создана в 1997 году с целью пересмотра деятельности по сотрудничеству, осуществляемому по линии участия Киева в программе «Партнерство ради мира», а также в военной сфере.

Реформа украинской системы образования была призвана модернизировать сферу, функционирование которой до сих пор определялось устарелым законом 1991 года, во многом написанным по советским лекалам. Над его новшествами — расширением автономии школ, повышением зарплат учителей — работали не только политики, но и ряд общественных экспертов.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том, что венгерский депутат Европарламента Бела Ковач подозревается в шпионаже в пользу России.

«Радио Свобода»