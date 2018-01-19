Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

В Беларуси, ответили, что переговоры можно проводить даже в Антарктиде. Успех переговоров не зависит от места их проведения.

В Беларуси заявили, что успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова президента США Дональда Трампа о переносе переговоров по Донбассу, передает «Европейская Правда».

«Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран Нормандской четверки высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта.», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста агентства The Associated Press.

По словам Макея, Беларусь, в отличие от других, «за лаврами миротворца не гонится».

Глава МИД Беларуси отметил, что несмотря на это, Беларусь заинтересована в решении конфликта, а сам Лукашенко неоднократно предлагал различные варианты урегулирования кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.

«Вряд ли что-нибудь зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН, сообщает казахский портал Today.

По словам Назарбаева, в разговоре с Трампом он не поднимал тему отношений США и РФ.

«Непосредственно этот разговор не происходил — обстановка не позволяет, сами знаете. Но мы через Северную Корею перебросили» мостик «к Украине. Есть Минские договоренности, которые зашли в тупик, я считаю», — сказал он.

«Минск-1» в тупике, нужен «Минск-2». Он (Трамп — ред.) говорит: «Давайте в другом месте, не в Минске». Я говорю: «Давайте в Казахстане, как сначала должно быть». (…) Договорились в этом направлении работать «, — рассказал Назарбаев.

Кроме того, он поддержал идею введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

«Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск. (…) надо сближать эти позиции (России и Украины — ред.), приходить к согласию «, — сказал президент Казахстана.

«Европейская Правда»